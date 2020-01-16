Новую часть прослушки совещания у премьер-министра Алексея Гончарука по курсу гривны опубликовали в сети
Ролик, как и предыдущий, появился на YouTube-канале "Как обмануть президента". (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)
На совещании кроме премьера присутствуют министр финансов Оксана Маркарова, глава Нацбанка Яков Смолий, его первый зам Екатерина Рожкова и зам Дмитрий Сологуб, замглавы Офиса президента Юлия Ковалив, Дмитрий Сологуб и министр экономики Тимофей Милованов.
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В первой части аудиозаписи премьер говорит, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны. При этом он отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов, в "голове есть туман" по ряду вопросов. Также премьер в ходе разговора отмечает, что он "полный профан в экономике".
На второй части видео Гончарук объясняет, что собрал всех присутствующих, чтобы подумать, как "мы это срежиссируем". Он говорит, что нужно ответить на вопрос, как справиться с укреплением курса гривны, но отмечает, что ответа сейчас нет.
"В этом вся проблема. И на самом деле даже главная проблема", - говорит премьер.
Руководитель Кабмина говорил, что в последнем квартале ожидается спад роста экономики в до 2% и на этом фоне в Верховной Раде распространяется мнение, что "реформаторы, так сказать соросята ухандохали экономику".
"Ухандохали экономику. При хозяйственниках было 4,6. И ничего никому не докажешь. И вот это все создает у президента ощущение, что ситуация неконтролируемая, мы не понимаем, у нас нет планов. А у нас реально нет планов", - заявил он.
Напомним, Гончарук оскорбил Зеленского и нарвался на гнев украинцев: «Это не дно, а днище».
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