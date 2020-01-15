Олексій Гончарук після скандалу зі зливом своєї розмови в мережу написав заяву про відставку

Прем'єр-міністр України готовий залишити свій пост, проте рішення залишається за президентом. Про це повідомляє Телеграм-канал Легітимний з посиланням на джерело в Офісі президента.

У той же час у мережі з'явилася друга частина скандальної розмови прем'єра (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

В той же час наголошується, що 15 січня Володимир Зеленський погоджувати відставку прем'єра не збирається. Передбачається, що зараз всі чекають зливу продовження скандальної розмови, в якому Гончарук міркує про президента і важливі державні справи.

«Наше джерело повідомляє, що в Кабміні було прослуховування, але Гончарук «молодий» і не здогадувався, що його можуть слухати. Ходять чутки, що Гончарука слухали всі силовики, питання тепер в тому, хто злив його», - йдеться в публікації.

Також з'явилася інформація про те, що на засіданні фракції «Слуга народу» було проголосовано недовіру прем'єру, проте «за» висловилося меншість. Йдеться про трохи більше десятка депутатів, які після голосування покинули зал. Судячи з усього, фракція проголосувала довіру главі Кабміну.

Нагадаємо, раніше в мережу злили запис наради у прем'єр-міністра Олексія Гончарука за курсом гривні, де голова уряду в досить простих виразах обговорює економічну ситуацію в країні з заступником голови Нацбанку Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою.

Варто відзначити, що нарада проводилася перед зустріччю з президентом Зеленським, який також згадується у розмові.

«У Зеленського є дуже примітивне, в сенсі просте, розуміння економічних процесів. Він розуміє, що є платіжний баланс. Платіжний баланс сильно неправильний, а гривня сильно зміцнилася», - каже Гончарук, після чого починає міркувати, як би простіше пояснити Зеленському факт зростання гривні.

Крім того, прем'єр-міністр не соромиться визнавати власні провали в економіці.

«Я повний профан в економіці - я юрист за освітою. Але шо я розумію?», - вимовляє він під час розмови.

Нагадаємо, у мережу злили розмову Гончарука перед зустріччю з Зеленським.

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