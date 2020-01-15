Скандальні одкровення Олексія Гончарука про Володимира Зеленського викликали бурю емоцій у українців

Українці бурхливо обговорюють злитий в мережу запис наради у прем'єр-міністра Олексія Гончарука за курсом гривні, де голова уряду в досить простих виразах обговорює економічну ситуацію в країні з заступником голови Нацбанку Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Варто відзначити, що нарада проводилася перед зустріччю з президентом Зеленським, який також згадується у розмові.

«У Зеленського є дуже примітивне, в сенсі просте, розуміння економічних процесів. Він розуміє, що є платіжний баланс. Платіжний баланс сильно неправильний, а гривня сильно зміцнилася», - каже Гончарук, після чого починає міркувати, як би простіше пояснити Зеленському факт зростання гривні.

За його словами, на зміцнення курсу національної валюти вплинула, зокрема, впевненість українців у «сильному президенті».

«Поки у президента в голові не буде відповіді на це питання - у нього буде порожнє місце там», - вважає Гончарук.

Крім того, прем'єр-міністр не соромиться визнавати власні провали в економіці.

«Я повний профан в економіці - я юрист за освітою. Але шо я розумію?», - вимовляє він під час розмови.

Українці не могли не відреагувати на слова прем'єра. Під відповідним відео набралося безліч коментарів.

«О, ще один зізнався що він дебіл. Який чудовий у нас уряд, які кадри!», «Якщо це все аутентичні розмови, то це не дно а – ДНИЩЕ», «Чому вони всі розмовляють російською?», «О боже. так закопуйте ви країну вже. ніщо не допоможе. досить нас гвалтувати», «Їм ларьком хіба що керувати. Вони взагалі ні фіга не знають», «"Сильний молодий уряд")))))) На цьому моменті мене прорвало, дикий ор», «Гнати всю цю шушару поганою мітлою!», - пишуть люди.

Нагадаємо, у мережу злили розмова Гончарука перед зустріччю з Зеленським.

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