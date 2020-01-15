Відома британська модель Демі Роуз виставила напоказ апетитні форми абсолютно без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Горбики», - коротко говориться в повідомленні.

На самій фотографії модель сидить у порваних джинсах без білизни, прикривши руками інтимні місця. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Це вже занадто…», «Аж слюні течуть», «Боже, величезні які», «це просто неймовірно», «богиня», «занадто гаряче», «які прекрасні горбки – руки прибери від них», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше. британська модель Демі Роуз виставила в камеру свої великі соковиті принади. Відомо, що дівчина давно придбала популярність, хоча її параметри далекі від модельних. Тонка талія, пишні стегна і низький зріст - стали розпізнавальними рисами, завдяки яким Демі придбала свою популярність.

У своєму Instagram зірка часто ділиться відвертими фотографіями.

Один з останніх знімків не став винятком.

На фото Роуз, яку прозвали другий Кім Кардашьян, "вивалила" пишні груди в маленькому купальнику. У моделі мокрі волосся, а на обличчі, ніби немає макіяжу. Демі пристрасно подивилася в камеру, погравши своїми м'ячиками. Таке відчуття, що втрачаєш свідомість від краси.

Фото було зроблено на пляжі. За сім годин пост зірки зібрав майже 300 тисяч лайків та коментарів.

захоплюються Шанувальники знаменитістю і пишуть їй компліменти.

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