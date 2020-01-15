Модель выставила свое богатство во время селфи

Британская модель Деми Роуз выставила в камеру свои большие сочные прелести

Известно, что девушка давно приобрела популярность, хотя ее параметры далеки от модельных, пишет Рoliteka.net. Тонкая талия, пышные бедра и низкий рост - стали опознавательными чертами, благодаря которым Деми приобрела свою популярность.

В своем Инстаграм звезда часто делится откровенными фотографиями.

Один из последних снимков не стал исключением.

На фото Роуз, которую прозвали второй Ким Кардашьян, "вывалила" пышную грудь в маленьком купальнике. У модели - мокрые волосы, а на лице, будто нет макияжа. Деми страстно посмотрела в камеру, поиграв своими мячиками. Такое чувство, что теряешь сознание от красоты.

Фото было сделано на пляже.

За семь часов пост звезды собрал почти 300 тысячи лайков и много комментариев.

Поклонники восхищаются знаменитостью и пишут ей комплименты.

Стоит отметить, что в 2015 году Деми переехала в США , где она приняла участие в реалити-шоу Taz’s Models. После этого девушка стала еще более популярной, ее начали приглашать в известные журналы: лицо Роуз украшало страницы «For Him Magazine» и «Nuts».

Девушка часто снимается обнаженной, а также принимала участие в съемках клипа.

Напомним, Деми Роуз недавно позировала в крохотном купальнике, выставив напоказ идеальное тело.

«2020 и я цветущая», - коротко говорится в подписи.

Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Богиня», «Деми – ты моя мечта», «Вау, это слишком горячо», «невероятная Роуз», «идеальный вид», - пишут они.

Ранее мы писали, что фигуристая британка насколько "приучила" публику к откровенным публикациям и частым, что поклонники буквально дежурят на ее странице в соцсети и пишут ей "когда же будет новая порция?"

Так, на фото, обычно раздетая Роуз, предстала в еле видимом светлом купальнике. Деми эффектно распласталась на широком лежаке, пишет, что она "в джунглях и релаксирует по полной".

Звезда сети так изогнулась в провоцирующей позе, что многие из представителей противоположного ей пола буквально присвистывали в комментариях от восторга.

Напомним, новая Кардашьян прогнулась и засветила лишнее на камеру.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.