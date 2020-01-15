Британская модель Деми Роуз выставила в камеру свои большие сочные прелести
Известно, что девушка давно приобрела популярность, хотя ее параметры далеки от модельных, пишет Рoliteka.net. Тонкая талия, пышные бедра и низкий рост - стали опознавательными чертами, благодаря которым Деми приобрела свою популярность.
В своем Инстаграм звезда часто делится откровенными фотографиями.
Один из последних снимков не стал исключением.
На фото Роуз, которую прозвали второй Ким Кардашьян, "вывалила" пышную грудь в маленьком купальнике. У модели - мокрые волосы, а на лице, будто нет макияжа. Деми страстно посмотрела в камеру, поиграв своими мячиками. Такое чувство, что теряешь сознание от красоты.
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Фото было сделано на пляже.
За семь часов пост звезды собрал почти 300 тысячи лайков и много комментариев.
Поклонники восхищаются знаменитостью и пишут ей комплименты.
Стоит отметить, что в 2015 году Деми переехала в США , где она приняла участие в реалити-шоу Taz’s Models. После этого девушка стала еще более популярной, ее начали приглашать в известные журналы: лицо Роуз украшало страницы «For Him Magazine» и «Nuts».
Девушка часто снимается обнаженной, а также принимала участие в съемках клипа.
Напомним, Деми Роуз недавно позировала в крохотном купальнике, выставив напоказ идеальное тело.
«2020 и я цветущая», - коротко говорится в подписи.
Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.
«Богиня», «Деми – ты моя мечта», «Вау, это слишком горячо», «невероятная Роуз», «идеальный вид», - пишут они.
Ранее мы писали, что фигуристая британка насколько "приучила" публику к откровенным публикациям и частым, что поклонники буквально дежурят на ее странице в соцсети и пишут ей "когда же будет новая порция?"
Так, на фото, обычно раздетая Роуз, предстала в еле видимом светлом купальнике. Деми эффектно распласталась на широком лежаке, пишет, что она "в джунглях и релаксирует по полной".
Звезда сети так изогнулась в провоцирующей позе, что многие из представителей противоположного ей пола буквально присвистывали в комментариях от восторга.
Напомним, новая Кардашьян прогнулась и засветила лишнее на камеру.
Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.
Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.