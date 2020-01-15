Известная британская модель Деми Роуз выставила напоказ аппетитные формы абсолютно без белья
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Горбики», - коротко говорится в сообщении.
На самой фотографии модель сидит в порванных джинсах без белья, прикрыв интимные места руками. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Это уже слишком…», «Аж слюни текут», «Боже, огромные какие», «это просто невероятно», «богиня», «слишком горячо», «какие прекрасные бугорки – руки убери от них», - пишут они.
Как сообщалось ранее. британская модель Деми Роуз выставила в камеру свои большие сочные прелести. Известно, что девушка давно приобрела популярность, хотя ее параметры далеки от модельных. Тонкая талия, пышные бедра и низкий рост - стали опознавательными чертами, благодаря которым Деми приобрела свою популярность.
В своем Инстаграм звезда часто делится откровенными фотографиями.
Один из последних снимков не стал исключением.
На фото Роуз, которую прозвали второй Ким Кардашьян, "вывалила" пышную грудь в маленьком купальнике. У модели - мокрые волосы, а на лице, будто нет макияжа. Деми страстно посмотрела в камеру, поиграв своими мячиками. Такое чувство, что теряешь сознание от красоты.
Фото было сделано на пляже. За семь часов пост звезды собрал почти 300 тысячи лайков и много комментариев.
Поклонники восхищаются знаменитостью и пишут ей комплименты.
Напомним, новая Кардашьян прогнулась и засветила лишнее на камеру.
Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.
Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.