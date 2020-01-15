Модель показала все, чем ее наградила природа!

Известная британская модель Деми Роуз выставила напоказ аппетитные формы абсолютно без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Горбики», - коротко говорится в сообщении.

На самой фотографии модель сидит в порванных джинсах без белья, прикрыв интимные места руками. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Это уже слишком…», «Аж слюни текут», «Боже, огромные какие», «это просто невероятно», «богиня», «слишком горячо», «какие прекрасные бугорки – руки убери от них», - пишут они.

Как сообщалось ранее. британская модель Деми Роуз выставила в камеру свои большие сочные прелести. Известно, что девушка давно приобрела популярность, хотя ее параметры далеки от модельных. Тонкая талия, пышные бедра и низкий рост - стали опознавательными чертами, благодаря которым Деми приобрела свою популярность.

В своем Инстаграм звезда часто делится откровенными фотографиями.

Один из последних снимков не стал исключением.

На фото Роуз, которую прозвали второй Ким Кардашьян, "вывалила" пышную грудь в маленьком купальнике. У модели - мокрые волосы, а на лице, будто нет макияжа. Деми страстно посмотрела в камеру, поиграв своими мячиками. Такое чувство, что теряешь сознание от красоты.

Фото было сделано на пляже. За семь часов пост звезды собрал почти 300 тысячи лайков и много комментариев.

Поклонники восхищаются знаменитостью и пишут ей комплименты.

Напомним, новая Кардашьян прогнулась и засветила лишнее на камеру.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.