29-річна українська співачка Міша Романова, колишня учасниця групи "ВІА Гра", посвітила пружними принадами у ванні

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжим кадром у своєму мікроблозі в Instagram. Так, мокра Романова в сонцезахисних окулярах і чорному купальнику сидить навпочіпки в білосніжній ванні, витягнувши вперед одну ніжку. Дівчина спокусливо вигнулась та обперлася руками об ванну. Соковиті груди й чарівні стегна нікого не можуть залишити байдужим.

"Нам всім властиво змінюватися. Ми як вода, яка трансформується і перетікає з одного стану в інший", - підписала кадр артистка.

За лічені хвилини майже 2000 шанувальників поставили "сердечка", оцінивши по достоїнству відверте фото Романової.

Коментуючі засипали Мішу компліментами, відзначаючи, що у неї "фігура вогонь".

Раніше ми повідомляли, після нового року співачка відправилася на відпочинок на острів Маврикій. Днями вона поділилася в Instagram не менш спокусливим знімком, ніж той, що вище. Романова постала все в тому ж купальнику, однак на цей раз вийшла у двір.

Співачка позувала на тлі блакитного океану, закинувши голову назад. Фото змусило серця шанувальників битися частіше.

"Неймовірна ♥️"

"Красуня😍😇"

"ну що за грандіозна дівчина 😍😍😍"

"Очманіти😍❤️🔥"

Також ми писали, Міша похвалилася пишними грудьми, показавши їх крупним планом. Дівчина постала в купальнику і солом'яному капелюшку. Від того, що сонце світило прямо на неї, а, може, від задоволення, красуня закрила очі. На її обличчі грала непідробна посмішка.

Незважаючи на явне задоволення, яке відчуває зірка, відпочиваючи на Маврикії, один з кадрів все ж зумів налякати шанувальників. Миша залізла на ліжко і витягнулася вгору, вхопившись за поперечину. Можливо, через те, що фото чорно-біле, або зроблено з невдалого ракурсу, але фолловери забили тривогу. Міша виглядає дуже худою на знімку.

"Міша, ти так схудла?!!"; "Судячи по фото дуже треба. Невдалий ракурс, хвора худоба"; "Сильно втомилася?", - писали в коментарях.

Нагадаємо, спекотна екс-ВІА Гра засвітила зайве в екстремальному декольте

А ще Politeka писала, що спокуслива екс-ВІА Гра подратувала чоловіків значним декольте в напівтемряві

Також Politeka повідомляла, що спокуслива екс -ВІА Гра засвітила свою гордість в екстремальному міні