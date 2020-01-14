29-летняя украинская певица Миша Романова, бывшая участница группы "ВИА Гра", посветила упругими прелестями в ванне

Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежим кадром в своем микроблоге в Инстаграм. Так, мокрая Романова в солнцезащитных очках и черном купальнике сидит на корточках в белоснежной ванне, вытянув вперед одну ножку. Девушка соблазнительно выгнулась, обперевшись руками о бортики ванны. Сочная грудь и пленительные бедра никого не могут оставить равнодушным.

"Нам всем свойственно меняться. Мы как вода, которая трансформируется и перетекает из одного состояния в другое", - подписала кадр артистка.

За считанные минуты почти 2000 поклонников поставили "сердечки", оценив по достоинству откровенное фото Романовой.

Комментирующие засыпали Мишу комплиментами, отмечая, что у нее "фигура огонь".

Ранее мы сообщали, после нового года певица отправилась на отдых на остров Маврикий. На днях она поделилась в Инстаграм не менее соблазнительном снимком, чем тот, что выше. Романова предстала все в том же купальнике, однако на этот раз вышла во двор.

Певица позировала на фоне лазурного океана, запрокинув голову назад. Фото заставила сердца поклонников биться чаще.

"Невероятная ♥️"

"Красотка😍😇"

"ну що за грандіозна дівчина 😍😍😍"

"Обалдеть😍❤️🔥"

Также мы писали, Миша похвасталась пышной грудью, показав ее крупным планом. Девушка предстала в купальнике и соломенной шляпке. От того, что солнце светило прямо на нее, а, может, от удовольствия, красотка закрыла глаза. На ее лице играла неподдельная улыбка.

Несмотря на явное удовольствие, которое испытывает звезда, отдыхая на Маврикии, один из кадров все же сумел напугать поклонников. Миша забралась на постель и вытянулась вверх, ухватившись за перекладину. Возможно, из-за того, что фото черно-белое, или сделано с неудачного ракурса, но фолловеры забили тревогу. Миша выглядит очень худой на снимке.

"Миша, ты так похудела?!!"; "Судя по фото очень надо. Неудачный ракурс, больная худоба"; "Сильно устала?", - писали в комментариях.

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