Экс-участница ВИА Гра Миша Романова показала откровенное фото с отдыха
На новом, вероятно, любительском снимке артистка предстала в необычной формы купальнике. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды сцены.
Звездная исполнительница предстала на фото в постели, но стоя - свои руки певица подняла вверх и держалась за перекладину из конструкции места для отдыха, скорее всего, в отеле или бунгало на курорте.
Каменских без одежды показала себя всю и нарвалась на критику: «Настя, где грудь?»
Беда настигла скандальную Волочкову на море, новое видео поражает: "Страшно смотреть"
Пляжные фото Монатика с женой взорвали сеть, так выглядит рай: "Глаз не оторвать"
Джоли, Спирс и другие звезды, которые ошарашили видом в повседневной жизни: "не заморачиваются..."
На блондинке был весьма интересной формы и литой, и вто же время - раздельный купальник под пояс. Стильная укладка и надменный кокетливый взгляд на камеру - образ дополнили.
Поклонники осыпали Мишу комплиментами:
"Статуеточка"
"Супер"
"Идеальная"
Правда некоторые из фоловеров отметили, что Миша изрядно похудела:
"Миша, покушайте крылышек)))"
"...в ВИА Гре фигура лучше была)"
"Как Вы так похудели?"
Ранее сообщалось о том, что на своем новом профессиональном снимке артистка предстала в белье.
На черно-белом кадре Миша Романова сидит у зеркала, вероятно, в гримерке, она кисточкой для нанесения макияжа проводит по нижней части лица. Из одежды на ней темный бра – практически вся, за исключением самых пикантных ее частей, грудь артистки видна.
Волосы уложены волной, на лице присутствует видимый макияж - скорее всего, вечерний. Женщина решила поговорить со своими подписчиками о красоте:
«Конечно, каждой из нас хочется быть красивой: всегда или на важном свидании, для всех окружающих или для кого-то одного единственного. Но кто может определить критерии, если красота - это субъективное понятие и зависит оно от восприятия», - пишет артистка под фото и добавляет:
«На самом деле идеальных людей в природе просто не существует. Красота - это магнит, который притягивает взгляды, мысли, эмоции и… мужчин. Главное только, чтобы мужчин красивых душой, в первую очередь! Согласны?».
Напомним, экс-ВИА Гра ошеломила признанием о муже
Как сообщала Politeka, экс-солистка ВИА-Гры показала себя без макияжа.
Также Politeka писала, что солистки "ВИА Гры" посветили своими богатствами перед камерой: "Желания сбываются"