Экс-участница ВИА Гра Миша Романова показала откровенное фото с отдыха

На новом, вероятно, любительском снимке артистка предстала в необычной формы купальнике. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды сцены.

Звездная исполнительница предстала на фото в постели, но стоя - свои руки певица подняла вверх и держалась за перекладину из конструкции места для отдыха, скорее всего, в отеле или бунгало на курорте.

На блондинке был весьма интересной формы и литой, и вто же время - раздельный купальник под пояс. Стильная укладка и надменный кокетливый взгляд на камеру - образ дополнили.

Поклонники осыпали Мишу комплиментами:

"Статуеточка"

"Супер"

"Идеальная"

Правда некоторые из фоловеров отметили, что Миша изрядно похудела:

"Миша, покушайте крылышек)))"

"...в ВИА Гре фигура лучше была)"

"Как Вы так похудели?"

Ранее сообщалось о том, что на своем новом профессиональном снимке артистка предстала в белье.

На черно-белом кадре Миша Романова сидит у зеркала, вероятно, в гримерке, она кисточкой для нанесения макияжа проводит по нижней части лица. Из одежды на ней темный бра – практически вся, за исключением самых пикантных ее частей, грудь артистки видна.

Волосы уложены волной, на лице присутствует видимый макияж - скорее всего, вечерний. Женщина решила поговорить со своими подписчиками о красоте:

«Конечно, каждой из нас хочется быть красивой: всегда или на важном свидании, для всех окружающих или для кого-то одного единственного. Но кто может определить критерии, если красота - это субъективное понятие и зависит оно от восприятия», - пишет артистка под фото и добавляет:

«На самом деле идеальных людей в природе просто не существует. Красота - это магнит, который притягивает взгляды, мысли, эмоции и… мужчин. Главное только, чтобы мужчин красивых душой, в первую очередь! Согласны?».

Напомним, экс-ВИА Гра ошеломила признанием о муже

Как сообщала Politeka, экс-солистка ВИА-Гры показала себя без макияжа.

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