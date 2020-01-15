Модель виставила своє багатство під час селфи

Британська модель Демі Роуз виставила в камеру свої великі соковиті принади

Відомо, що дівчина давно придбала популярність, хоча її параметри далекі від модельних, пише Рoliteka.net. Тонка талія, пишні стегна і низький зріст - стали розпізнавальними рисами, завдяки яким Демі придбала свою популярність.

У своєму Instagram зірка часто ділиться відвертими фотографіями.

Один з останніх знімків не став винятком.

На фото Роуз, яку прозвали другою Кім Кардашьян, "вивалила" пишні груди в маленькому купальнику. У моделі мокре волосся, а на обличчі, ніби немає макіяжу. Демі пристрасно подивилася в камеру, погравши своїми м'ячиками. Таке відчуття, що непритомнієш від краси.

Фото було зроблено на пляжі.

За сім годин пост зірки зібрав майже 300 тисяч "лайків" і багато коментарів.

Шанувальники захоплюються знаменитістю і пишуть їй компліменти.

Варто відзначити, що в 2015 році Демі переїхала в США , де вона взяла участь у реаліті-шоу Taz’s Models. Після цього дівчина стала ще більш популярною, її почали запрошувати у відомі журнали: обличчя Роуз прикрашало сторінки «For Him Magazine» і «Nuts».

Дівчина часто знімається оголеною, а також брала участь у зйомках кліпу.

Нагадаємо, Демі Роуз нещодавно позувала в крихітному купальнику, виставивши напоказ ідеальне тіло.

«2020 і я квітуча», - коротко йдеться у підписі.

Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Богиня», «Демі – ти моя мрія», «Вау, це занадто гаряче», «неймовірна Роуз», «ідеальний вигляд», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що фігуриста британка наскільки "привчила публіку до відвертих публікацій і частим, що шанувальники буквально чергують на її сторінці в соцмережі і пишуть їй "коли ж буде нова порція?"

Так, на фото, звичайно роздягнена Роуз, постала в ледве видимому світлому купальнику. Демі ефектно розпласталася на широкому лежаку, пише, що вона "в джунглях і релаксує по повній".

Зірка мережі так зігнулась у провокуючій позі, що багато з представників протилежної їй статі буквально свиснули в коментарях від захвату.

Нагадаємо, нова Кардашьян прогнулася і засвітила зайве на камеру.

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