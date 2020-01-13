Модель Демі Роуз, яку називають молодий Кім Кардаш'ян, показала апетитні форми на відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.
«2020 і я квітуча», - коротко йдеться у підписі.
Звернемо увагу, що на самому знімку Демі Роуз позує в крихітному купальнику, виставивши напоказ ідеальне тіло. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
«Богиня», «Демі – ти моя мрія», «Вау, це занадто гаряче», «неймовірна Роуз», «ідеальний вигляд», - пишуть вони.
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Як повідомлялося раніше, зірка мережі Демі Роуз показала, як релаксує.
Фігуриста британка наскільки "привчила публіку до відвертих публікацій і частим, що шанувальники буквально чергують на її сторінці в соцмережі і пишуть їй "коли ж буде нова порція?".
Так на нових опублікованих фото зазвичай роздягнена Роуз постала в ледве видимому світлому купальнику. Демі ефектно розпласталася на широкому лежаку, пише, що вона "в джунглях і релаксує по повній".
Зірка мережі так зігнулась у провокує позі, що багато з представників протилежної їй підлоги буквально присвистывали в коментарях від захвату. "Жінкам на заздрість, чоловікам задоволення" - саме так висловився один з фанів знаменитості в мережі.
Раніше, на іншому своєму новому знімку Демі Роуз красувалася у верхній частині чорного купальника і спідниці в тон. Крихітні "шторки" купальника ледве прикривають пишні груди ртистки. Дівчина зігнулась у провокує позі, "закопиливши" свою не менш пишну, ніж груди п'яту точку.
Нагадаємо, нова Кардаш'ян прогнулася і засвітила зайве на камеру.
Як повідомляла Politeka, нова Кардаш'ян показала на камеру все, чим нагородила її природа.
Також Politeka писала, що молода копія Кім Кардаш'ян похвалилася апетитними формами.