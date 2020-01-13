Модель Деми Роуз, которую называют молодой Ким Кардашьян, показала аппетитные формы на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

«2020 и я цветущая», - коротко говорится в подписи.

Обратим внимание, что на самом снимке Деми Роуз позирует в крохотном купальнике, выставив напоказ идеальное тело. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Богиня», «Деми – ты моя мечта», «Вау, это слишком горячо», «невероятная Роуз», «идеальный вид», - пишут они.

Как сообщалось ранее, звезда сети Деми Роуз показала, как релаксирует.

Фигуристая британка насколько "приучила" публику к откровенным публикациям и частым, что поклонники буквально дежурят на ее странице в соцсети и пишут ей "когда же будет новая порция?".

Так на новых опубликованных фото обычно раздетая Роуз предстала в еле видимом светлом купальнике. Деми эффектно распласталась на широком лежаке, пишет, что она "в джунглях и релаксирует по полной".

Звезда сети так изогнулась в провоцирующей позе, что многие из представителей противоположного ей пола буквально присвистывали в комментариях от восторга. "Женщинам на зависть, мужчинам в удовольствие" - именно так выразился один из фанов знаменитости в сети.

Ранее, на другом своем новом снимке Деми Роуз красовалась в верхе черного купальника и юбке в тон. Крохотные "шторки" купальника еле прикрывают пышную грудь ртистки. Девушка изогнулась в провоцирующей позе, "оттопырив" свою не менее пышную, нежели грудь пятую точку.

Напомним, новая Кардашьян прогнулась и засветила лишнее на камеру.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.