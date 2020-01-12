Відома російська співачка Анна Семенович мокре фото

На знімку Ганна позує у воді у чорному купальнику. Семенович підняла одну руку, а другу тримала келих з якимось напоєм. На тлі можна побачити пальму, імовірно, Ганна перебуває у відпустці. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли залишити коментарі або лайки. Фото було опубліковано в сторіс, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що спокуслива Семенович вразила соковитими формами в блакитній воді.

Семенович почала активно публікувати знімки з відпочинку на Сейшелах. Так, вона показала свої пишні груди в різнобарвному купальнику, сидячи в басейні з видом на блакитну воду. Фотографії вийшли дуже гарними, а сама Семенович на них – пленящей фигуристой красуні.

«Я кожен день жадібно дивлюся на ці краси і хочу зберегти їх у своїй пам'яті. Це тепле сонце пестить мою шкіру, а океан гойдає на хвилях, щебетання пташок заспокоює в затінку, і я солодко засинаю. Ціную кожну мить свого життя і дякую всесвіт за можливості... А ще , буду дуже вдячна вам за лайки, це дасть мені мотивацію не лінуватися і більше знімати для вас сторіс», – вона написала в пості під фото.

Повідомлялося, що розповніла Семенович налякала росіян зовнішнім виглядом.

Російська співачка Анна Семенович здалася на новорічному концерті в рожевій шубці і чорному платті - але її фігура в реальності зовсім не та "фігура", яку вона активно демонструє в соцмережах.

Здається, що артистка істотно розповніла і навіть чорне платтячко і аксесуари не змогли "прикрасити" її повноту.

Як би там не було, в мережі активно "пошуміли" на цю тему, але і зазначили, що різдвяні забарвлення - дуже до лиця пишногрудої художник.

Нагадаємо, Семенович сильно розповніла і налякала зовнішнім виглядом на відпочинку

А ще Politeka писала, що пишногруда Семенович показала райська насолода на камеру

Також Politeka повідомляла, що роздягнена Семенович показала свої "кокоси" крупним планом



