Певица призналась, что она обожает

39-летняя российская певица Анна Семенович похвасталась пышными формами, а заодно, рассказала, как она обожает кокосы

Артистка поделилась свежими кадрами в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net. Семенович предстала в купальнике, держа ложку, в которой лежит нечто желеобразное и белое. Звезда с явным удовольствием съела содержимое ложки.

"Вот так выглядит кокосовая мякоть... Так вкусно... Я обожаю", - говорит она в кадре.

Анна по-видимому испытывает просто райское наслаждение от этого экзотического фрукта, так как она издает звуки "мммм" и даже пританцовывает от гастрономического удовольствия.

Примечательно, что девушка предстала в кадре без косметики со слегка растрепанными волосами. Ранее она разоткровенничалась в Инстаграм и заявила, что не будет краситься пока отдыхает на Сейшелах.

Певица поделилась солнечными снимками, где она на пляже. Полное расслабление, по мнению Ани.

"Не крашусь, не причесываюсь , просто загораю 👍🏼 #отдых #кайф #море #солнце #пляж", - написала Семенович в соцсети.

Комментирующие отнеслись с юмором к желанию звезды "одичать". Большинство фолловеров порадовались за нее.

"🔥Ждём этапа - не одеваюсь и не инстаграммлюсь😘приятного отдыха"

"Ну и правильно. Отличного отдыха👍"

"Какая красота😍👍

Также мы рассказывали, пока Аня летела на Сейшелы успела похвастаться роскошным самолетом. Она устроила пикантную фотосессию прямо на борту. Девушка предстала в черной футболке и светло-серых джинсах. Семенович улыбалась и мило кривлялась на камеру.

Она спросила у поклонников, каких снимков с отдыха те ждут от нее. Прозвучали варианты с едой. Поэтому, видимо, певица и стартовала с кокоса, о которым мы писали выше.

"Тебе очень очень классно без косметики🔥"

"Не фига се у тя самолет. 👍👍👍👍👍"

"Твоя красота – адская и райская одновременно. Ты грешная Ева и страстная чертовка. В твоих глазах огонь и лёд никак не поделят лидерство. 👌"

💙Едууууу!!! Еду фоткайте! Я отказалась от сахара - хоть за других порадуюсь 🎄❣️🎀счастливого полёта 😇"

Напомним, эффектная Семенович сверкнула сочными ножками: "Это же надо так похудеть!"