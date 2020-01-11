Эффектные кадры Анны Семенович с новогодних каникул не оставили публику в сети равнодушной

Как и половина планеты, знаменитости - в первую очередь - российская исполнительница умчалась отдыхать за границу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram артистки.

Так на новых опубликованных кадрах, обладательница выдающихся форм решила показать практически идеальное утро и покрасовалась на фоне красот природы.

Пусть и без макияжа, в черной майке и похоже, что в плетеном костюмчике-накидке - певица выглядела очень неплохо. Поклонники отметили, что на отдыхе Семенович просто расцвела, да и о том, что на Сейшелах - любой расцветет и похорошеет.

Некоторые из фанов пожелали артистке солнечной погоды в райском уголке мира, чтобы кроме фото перед собирающимся дождем, были еще и солнечные снимки с пляжа.

Ранее певица Анна Семенович показалась на новогодней, своего рода, открытке. Кажется, что на фото артистка полностью раздета и только игривая шапочка на голове, босоножки на ногах и огромный подарок, в качестве предмета, которым Семенович прикрыла свою пышную грудь - это и все из одежды на ней. Так ли это на самом деле? Неизвестно. Возможно, певица просто использовала популярное приложение, где на любое свое обыкновенное фото можно "наложить" праздничную рамку и такого рода "декорации". А возможно, исполнительница действительно сфотографировалась раздетой или в белье. Как минимум, коротенькое платьице телесного цвета на ней могло быть.

Как бы там ни было, соблазнительная "миссис Клаус" очень порадовала поклонников - новогодняя тематика, как и рождественские расцветки - очень к лицу пышногрудой артистке.

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