США заперечують свою відповідальність за катастрофу українського пасажирського літака у небі над Тегераном 8 січня

Про це заявила прес-секретар Державного департаменту США Морган Ортагус.

При цьому він підкреслив, що Вашингтон цілком покладає провину за авіакатастрофу Боїнга "Міжнародних авіаліній України" з 167 пасажирами і 9 членами екіпажу на Іран.

"Державний секретар підтримує позицію України, Канади та інших держав, що літак був навмисно збитий Іраном", – сказала Ортагус в ефірі Fox News.

Коментуючи заяву міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Заріфа, який пояснив те, що трапилося "авантюризмом США", речник Держдепу нагадала про те, що Тегеран спочатку заперечував свою причетність до катастрофи і поширили дезінформацію про технічні причини аварії.

Відзначимо, про умисне ударі які раніше не заявлялося.

Як повідомлялося, ракету, яка стала причиною загибелі 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, випустив оператор протиповітряної оборони Ірану, який не зміг зв'язатися з начальством з-за технічних неполадок. Тому він самостійно вирішив випустити ракету в український літак.

"У нього була можливість прийняти рішення протягом п'яти секунд. На жаль, він зробив невірний вибір і запустив ракету", – заявив командувач Військово-космічними силами КВІР генерал Амір-Алі Хаджізаде.

Нагадаємо, після того, як Тегеран офіційно заявив, що український Боїнг помилково збили військові Ірану, в Росії почалася істерика.

зокрема, заступник голови комітету з оборони, депутат від "Єдиної Росії" Юрій Швыткин розкритикував позицію Ірану за визнання вини в катастрофі літака.

За його словами, ракетний удар спровокували США, тому «відповідні дії з боку Ірану ненавмисні». На думку депутата Держдуми РФ, треба засуджувати не тільки Тегеран, але і дії США щодо збитого літака. Він також додав, що збитий літак – це «не позиція держави Іран, а помилка одного з військовослужбовців».

Така позиція стала шоком для багатьох.

Нагадаємо, повстання спалахнуло в Тегерані після зізнання про "Боїнгу", кадри.

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