В Иране начался бунт после авиакастрофы украинского боинга

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на соцсети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Иране после заявления по сбитому украинскому самолету вспыхнул бунт. Дело в том, что большинство жертв крушения были гражданами Ирана.

В Тегеране, перед университетом имени Амира Кабира массово начали собираться люди. Большинство из них громко скандируют: "Отставки не достаточно, нам нужно правосудие", «Нам нужна справедливость», «Долой диктатора».

"Во второй половине дня несколько студентов Тегеранского университета оплакивали авиакатастрофу зажиганием свеч в кампусе академии воздушного искусства и собирали фотографии пассажирова полета. Студенты Тегеранского университета скорбят о крушении украинского самолета. Во второй половине дня ряд студентов Тегеранского университета оплакивали пассажиров рейса Тегеран-Киев, убрав фотографии университетского кампуса изобразительных искусств и установив фотографии пассажиров полета...", - пишут в сети.

"Поминовение жертв уничтожения украинского самолета", - отметили в твиттере, прикрепив фото и видео.

Парламент Ирана в закрытом режиме проведет 12 января заседание по катастрофе украинского самолета.

Напомним, что Иран признал, что самолет Boeing 737-800 компании Международные авиалинии Украины сбила их ракета из-за "человеческого фактора". Такое заявление прозвучало на государственном телевидении Ирана. Согласно сообщению, иранские военные «нечаянно» сбили украинский самолет, в результате чего погибли 176 человек.

Иранцы утверждают, что самолет спутали с вражеской целью после того, как она повернула в сторону военного центра Корпуса стражей Исламской революции - военной структуры Ирана, который действует параллельно с вооруженными силами.

Также напомним, что эксперты и члены украинской государственной комиссии заявили, что следственная работа все еще идет.

Штабу Зеленского для расследования авиакатастрофы самолета украинских авиалиний МАУ в Иране предоставили видео- и фотоматериалы для работы.

Напомним, пассажиров самолета МАУ можно было спасти: появилось сенсационное заявление.

Как сообщала Politeka, последние секунды жизни пассажиров рокового рейса в Иране: «Одна улика объяснила все».

Также Politeka писала, что у Зеленского показали, что осталось от украинского "Боинга".