США отрицают свою какую-либо ответственность за катастрофу украинского пассажирского самолета в небе над Тегераном 8 января
Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус.
При этом он подчеркнул, что Вашингтон целиком возлагает вину за авиакатастрофу Боинга "Международных авиалиний Украины" с 167 пассажирами и 9 членами экипажа на Иран.
"Государственный секретарь поддерживает позицию Украины, Канады и других государств, что самолет был умышленно сбит Ираном", – сказала Ортагус в эфире Fox News.
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Комментируя заявление министра иностранных дел Ирана Мохаммада Зарифа, который объяснил случившееся "авантюризмом США", спикер Госдепа напомнила о том, что Тегеран сначала отрицал свою причастность к катастрофе и распространял дезинформацию о технических причинах аварии.
Отметим, об умышленном ударе ранее не заявлялось.
Как сообщалось, ракету, которая стала причиной гибели 168 пассажиров и 9 членов экипажа, выпустил оператор противовоздушной обороны Ирана, который не смог связаться с начальством из-за технических неполадок. Поэтому он самостоятельно решил выпустить ракету в украинский самолет.
"У него была возможность принять решение в течение пяти секунд. К сожалению, он сделал неверный выбор и запустил ракету", – заявил командующий Военно-космическими силами КСИР генерал Амир-Али Хаджизаде.
Напомним, после того, как Тегеран официально заявил, что украинский Боинг по ошибке сбили военные Ирана, в России началась истерика.
В частности, заместитель председателя комитета по обороне, депутат "Единой России" Юрий Швыткин раскритиковал позицию Ирана за признание вины в катастрофе самолета.
По его словам, ракетный удар спровоцировали США, поэтому «ответные действия со стороны Ирана непреднамеренные». По мнению депутата Госдумы РФ, нужно осуждать не только Тегеран, но и действия США относительно сбитого самолета. Он также добавил, что сбитый самолет – это «не позиция государства Иран, а ошибка одного из военнослужащих».
Такая позиция стала шоком для многих.
Напомним, восстание вспыхнуло в Тегеране после признания о "Боинге", кадры.
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