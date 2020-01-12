Екс-солістка ВІА Гра Тетяна Котова показала ідеальне тіло під час відпочинку за кордоном

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Мальдівська республіка складається складається з більш ніж однієї тисячі маленьких коралових острівців. Найцікавіше, що заселені лише 20%, решта – абсолютно безлюдні! Вони навіть нічого не вирощують і не виробляють, абсолютно все привезено, ну за винятком, може бути бананів і кокосів. А ще – риба, особливо божественна місцевий тунець. А все інше – м'ясо, крупи, овочі, ягоди і навіть квіти, імпортується з усього світу», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Котова позує в крихітному сукню, що підкреслює її ідеальні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Вже подкоптилась, самий сік», «мрія просто», «Чудненько выглядешь», «Красуня неземна! Як з давніх міфів», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, екс-солістка "ВІА Гра" Тетяна Котова запалила на відпочинку. "Запалила", прямо сказати, своєрідно - не танцювала, співала чи гуляла з чоловіками, ні, всього лише лежала в ліжку, але як лежала.

Так на новому опублікованому кадрі знаменитість ніжиться в ліжку, при цьому видна одна її груди - шанувальники виконавиці припустили, що та, повністю роздяглася і лише трохи "сховалася" за білими простирадлами.

Але навіть абсолютно приголомшливе тіло зірки мережі ніщо в порівнянні з тим мальовничим заходом, на тлі якого вона позувала. Артистка багатьох у засніженій Росії подратувала своїм жарким - в усіх сенсах цього слова - знімком.

Фани в мережі просто вибухнули хвилею похвал, відвертого захоплення на адресу знаменитості, хтось навіть написав в коментарі, що співає Тетяна Котова "так собі, але виглядає просто неймовірно, красуня". Інші додали:

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