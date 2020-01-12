Экс-солистка ВИА Гра Татьяна Котова показала идеальное тело во время отдыха за границей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Мальдивская республика состоит состоит из более чем одной тысячи маленьких коралловых островков. Самое интересное, что заселены только 20%, остальные – абсолютно необитаемые! Они даже ничего не выращивают и не производят, абсолютно всё привезено, ну за исключением может быть бананов и кокосов. А ещё – рыба, особенно божественен местный тунец. А все остальное – мясо, крупы, овощи, ягоды и даже цветы, импортируется со всего мира», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Котова позирует в крохотном платье, которое подчеркивает ее идеальные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Уже подкоптилась, самый сок», «мечта просто», «Чудненько выглядешь», «Красотка неземная! Как с древних мифов», - пишут они.

Как сообщалось ранее, экс-солистка ВИА Гра Татьяна Котова зажгла на отдыхе. "Зажгла", прямо сказать, своеобразно - не танцевала, пела или резвилась с мужчинами, нет, всего лишь лежала в постели, но как лежала.

Так на новом опубликованном кадре знаменитость нежится в постели, при этом видна одна ее грудь - поклонники исполнительницы предположили, что та, полностью разделась и лишь немного "спряталась" за белыми простынями.

Но даже совершенно потрясающее тело звезды сети ничто в сравнении с тем живописным закатом, на фоне которого она позировала. Артистка многих в заснеженной России подразнила своим жарким - во всех отношениях этого слова - снимком.

Фаны в сети просто взорвались волной похвал, откровенного восторга в адрес знаменитости, кто-то даже написал в комментарии, что поет Татьяна Котова "так себе, но выглядит просто невероятно, красавица". Другие добавили:

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