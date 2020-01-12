найвідоміша в світі молода мільярдерка Кайлі Дженнер показала фото зі своєю дружиною

Кайлі Дженнер, яка прославилася не тільки своїм багатомільйонним заробітком на іменний косметиці, але і безліччю пластичних операцій, які подарували їй завидну зовнішність, показала пікантний кадр на дивані з дівчиною. Про це повідомляє Рoliteka.net.

Вона сфотографувалася в обнімку на чорному шкіряному дивані з Росалией Вилой Тобельей — іспанської співачкою, більш відомої як просто Росалия. Кайлі закинула свою ногу на Росалию, ніж скомпрометувала багато чуток про стосунки між дівчатами.

Так, стало відомо, що Росалия називає Кайлі Дженнер не як інакше, як не дружиною, а Дженнер відвідує концерти співачки і знімає її для історій свого инстаграма.

На фото дівчата одягнені в спокусливі наряди: Кайлі вибрала чорне плаття в підлогу в обтяжку і невисокі чорні чобітки на підборах, а Розалія – спортивний костюм в обтяжку червоного кольору і масивні білі кросівки.

Нагадаємо, що раніше наймолодша мільярдер у світі Кайлі Дженнер з сімейства Кардашьян похвалилася своїми автомобілями на парковці. Зірка любить демонструвати свої пишні форми, всіляко підкреслюючи їх, але в цей раз вирішила показати свою іншу гордість – своє багатство.

наймолодша мільярдерка зробила фото на парковці, навпаки дорогих автомобілів, на які заробила сама, з допомогою блогу і продажу косметики. Шанувальники Кайлі в мережі змогли оцінити її хвастощі, однак, Дженнер отримала більше негативних коментарів.

«Моя мила лялечка😍😍😍», «П'ятничні флюїди», «Куди поділася твоя відвертий одяг», «Поки ви позуєте зі своїми дорогими автомобілями і дорогими прикрасами, одягом і аксесуарами, люди вмирають, тварини вмирають», «Автомобілі на цих фотографіях коштують більше, ніж я зароблю до кінця свого життя», – пишуть в коментарях фолловери селебріті.

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