Самая известная в мире молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала фото со своей женой

Кайли Дженнер, которая прославилась не только своим многомиллионным заработком на именной косметике, но и множеством пластических операций, которые подарили ей завидную внешность, показала пикантный кадр на диване с девушкой. Об этом сообщает Рoliteka.net.

Она сфотографировалась в обнимку на черном кожаном диване с Росалией Вилой Тобельей — испанской певицей, более известной как просто Росалия. Кайли закинула свою ногу на Росалию, чем скомпрометировала много слухов об отношениях между девушками.

Так, стало известно, что Росалия называет Кайли Дженнер не как иначе, как женой, а Дженнер посещает концерты певицы и снимает ее для историй своего инстаграма.

На фото девушки одеты в соблазнительные наряды: Кайли выбрала черное платье в пол в обтяжку и невысокие черные сапожки на каблуке, а Розалия – спортивный костюм в обтяжку красного цвета и массивные белые кроссовки.

Напомним, что ранее самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер из семейства Кардашьян похвасталась своими автомобилями на парковке. Звезда любит демонстрировать свои пышные формы, всячески их подчеркивая, но в этот раз решила показать свою другую гордость – свое богатство.

Самая молодая миллиардерша сделала фото на парковке, напротив дорогостоящих автомобилей, на которые заработала сама, с помощью блога и продажи косметики. Поклонники Кайли в сети смогли оценить ее хвастовство, однако, Дженнер получила больше негативных комментариев.

«Моя милая очаровашка😍😍😍», «Пятничные флюиды», «Куда делась твоя откровенная одежда», «Пока вы позируете со своими дорогими автомобилями и дорогими украшениями, одеждой и аксессуарами, люди умирают, животные умирают», «Автомобили на этих фотографиях стоят больше, чем я заработаю до конца всей своей жизни», – пишут в комментариях фолловеры селебрити.

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