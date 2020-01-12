Артистка показала нетипові фото - навіть, можна сказати, що вульгарні

Екс-солістка «Серебро» Ольга Серябкіна напівголою вийшла... викидати сміття

Артистка зважилася показатися роздягненою посеред зими. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікацію в її Instagram.

Так на нових опублікованих фото зірка красується в чорній толстовці, ось тільки спідницю, шорти, штани або хоч щось ще до неї - надіти забула.

Зірка позує на задвірках з салатовим пакетом, ймовірно, сміття біля сміттєвих баків, імітуючи, ніби сміття тягне за собою. Не до місця, але все ж вона у взутті - вечірньому варіанті на підборах. На одному з фото вона так широко розставила ноги, закинувши одну на сміттєвий бак.

Крім того, у дівчини дуже дивний вираз обличчя - шанувальники від побаченого трохи розгубилися. Не дивно, адже вони звикли бачити Ольгу - гламурною дівою, з великим декольте, вузьких нарядах або й зовсім в білизні.

Нагадаємо, Ольга Серябкіна, похвалилася струнким тілом в своєму Instagram.

На знімку артистка з'явилася в короткому топі і сірій куртці.

Оля продемонструвала ідеальні вигини. Артистка закинула руку на голову і прочинила губи. Завершував гарячий образ томний погляд.

У своєму пості Серябкіна розповіла, що створила емодзі-стікери, які, на її думку, будуть актуальними.

Раніше ми писали, що Ольга Серябкіна продемонструвала пишні форми в прозорому вбранні.

Артистка з'явилася в білій прозорій сукні, виставивши напоказ ідеальні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«2 Jan...2020 особисто я максимально відпочиваю і нічого не хочу робити)). Їм, сплю, дивлюсь фільми. Розповідайте якою була святкова ніч? Були треш-моменти? Чи все пройшло гладко?», - йдеться у підписі.

Нагадаємо також, що Серябкіна продемонструвала пишні форми.

На фото зірка красувалася в білому піжамному білизняному комплекті, що вигідно підкреслив фігуру артистки.

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

Як повідомляла Politeka, красуні з групи «Серебро» виявилися парою: приголомшливе зізнання.

Також Politeka писала, що экс-солістка SEREBRO засвітила всі в одній білизні.