Экс-солистка «Серебро» Ольга Серябкина полуголой вышла... выбрасывать мусор
Артистка решилась показаться раздетой посреди зимы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в ее Instagram.
Так на новых опубликованных фото звезда красуется в черной толстовке, вот только юбку, шорты, штаны или хоть что-то еще к ней - надеть забыла.
Появилось фото нового «Межигорья» Януковича в РФ: россияне в ярости от беспредела
Фото мамы детей Сергея Лазарева появилось в сети, ее имя знают все: "Будьте счастливы"
Пугачева и Галкин ошеломили новым выходом с детьми: "Боже, вот это семейка!"
Жена Кошевого из Квартала 95 поразила видом на отдыхе: «сплошные заросли», неудачные фото
Звезда позирует на задворках с салатовым пакетом, вероятно, мусора у мусорных баков, имитируя, будто тащит мусор за собой. Не к месту, но все же она в обуви - вечернем варианте на каблуке. На одном из фото она так широко расставила ноги, забросив одну на мусорный бак.
Кроме того, у девушки весьма странное выражение лица - поклонники от увиденного немного растерялись. Не удивительно, ведь они привыкли видеть Ольгу - гламурной дивой, с внушительным декольте, облегающих нарядах или и вовсе в белье.
Напомним, Ольга Серябкина, похвасталась стройным телом в своем Инстаграм.
На снимке артистка предстала в коротком топе и серой куртке.
Оля продемонстрировала идеальные изгибы. Артистка закинула руку на голову и приоткрыла губы. Завершал горячий образ томный взгляд.
В своем посте Серябкина рассказала, что создала эмодзи-стикеры, которые, по ее мнению, будут актуальными.
Ранее мы писали, что Ольга Серябкина продемонстрировала пышные формы в прозрачном наряде.
Артистка предстала в белом прозрачном платье, выставив напоказ идеальные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.
«2 Jan...2020 лично я максимально отдыхаю и ничего не хочу делать)). Ем, сплю, смотрю фильмы. Рассказывайте какой была праздничная ночь? Были треш-моменты? Или все прошло гладко?», - говорится в подписи.
Напомним также, что Серябкина продемонстрировала пышные формы.
На фото звезда красовалась в белом - пижамный бельевой комплект выгодно подчеркнул фигуру артистки.
Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.
Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.
Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила все в одном белье.