Артистка показала нетипичные фото - даже, можно сказать, что вызывающие

Экс-солистка «Серебро» Ольга Серябкина полуголой вышла... выбрасывать мусор

Артистка решилась показаться раздетой посреди зимы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в ее Instagram.

Так на новых опубликованных фото звезда красуется в черной толстовке, вот только юбку, шорты, штаны или хоть что-то еще к ней - надеть забыла.

Звезда позирует на задворках с салатовым пакетом, вероятно, мусора у мусорных баков, имитируя, будто тащит мусор за собой. Не к месту, но все же она в обуви - вечернем варианте на каблуке. На одном из фото она так широко расставила ноги, забросив одну на мусорный бак.

Кроме того, у девушки весьма странное выражение лица - поклонники от увиденного немного растерялись. Не удивительно, ведь они привыкли видеть Ольгу - гламурной дивой, с внушительным декольте, облегающих нарядах или и вовсе в белье.

Напомним, Ольга Серябкина, похвасталась стройным телом в своем Инстаграм.

На снимке артистка предстала в коротком топе и серой куртке.

Оля продемонстрировала идеальные изгибы. Артистка закинула руку на голову и приоткрыла губы. Завершал горячий образ томный взгляд.

В своем посте Серябкина рассказала, что создала эмодзи-стикеры, которые, по ее мнению, будут актуальными.

Ранее мы писали, что Ольга Серябкина продемонстрировала пышные формы в прозрачном наряде.

Артистка предстала в белом прозрачном платье, выставив напоказ идеальные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«2 Jan...2020 лично я максимально отдыхаю и ничего не хочу делать)). Ем, сплю, смотрю фильмы. Рассказывайте какой была праздничная ночь? Были треш-моменты? Или все прошло гладко?», - говорится в подписи.

Напомним также, что Серябкина продемонстрировала пышные формы.

На фото звезда красовалась в белом - пижамный бельевой комплект выгодно подчеркнул фигуру артистки.

Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила все в одном белье.