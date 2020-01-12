Онука самого відомого «д'артаньяна» радянського кінематографа Михайла Боярського Катерина порадувала шанувальників відвертим знімком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram Катерини Боярської.

Так, дівчина позує в облягаючому м'ятному топі, в який втиснула шостий розмір. При цьому Катерина єхидно посміхається на камеру. Сам знімок став причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Очей не відірвати», «Катя, я в тебе закохався», «Ну прям, чітка», «Ваші очі зводять мене з розуму», «Я зараз закричу», «Шикарна», «Чарівна і чарівна», «Карколомна красуня», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, блондинка, яка стає впізнаваною публічною персоною, Катерина Боярська продемонструвала свої очевидні переваги в зовнішності.

Так на новому опублікованому фото, дівчина сидить в кафешці, в руках у неї, схоже, фруктовий коктейль або смузі, вона в актуального в цьому сезоні кольори водолазці, посміхається і дивиться прямо в об'єктив камери.

Фото вийшло атмосферних, "теплим", новорічно-різдвяних і навіть трохи романтичним. Цікаво, з ким саме відпочивала онука Михайла Боярського...

Як би там не було, знімок припав до смаку передплатниками Катерини - ті в коментарях відзначили, що дівчина стає все кращим і кращим з кожним днем.

Раніше ми писали про те, що дочка Михайла Боярського позувала, ймовірно, на пляжі, зі своїм чоловіком, також актором Максимом Матвєєвим. Актриса з'явилася на фото в купальнику, але її фігуру при цьому шанувальникам розглянути не вдалося - на знімку зіркова пара показала свої обличчя, і лише Максим - засвітив "трохи більше".

Нагадаємо, внучка Боярського вразила розкішним життям.

Як повідомляла Politeka, Михайло Боярський вразив зовнішнім виглядом.

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