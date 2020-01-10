Внучка самого известного "Д'Артаньяна" советского кинематографа Михаила Боярского Екатерина позировала с коктейлем

Фигуристая блондинка, становящаяся узнаваемой публичной персоной, Екатерина Боярская продемонстрировала свои очевидные достоинства во внешности. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram юной мисс Боярской.

Так на новом опубликованном фото, девушка сидит в кафешке, в руках у нее, похоже, фруктовый коктейль или смузи, она в актуального в этом сезоне цвета водолазке, улыбается и смотрит прямо в объектив камеры.

Фото получилось атмосферным, "теплым", новогодним-рождественским и даже немного романтичным. Интересно, с кем же именно отдыхала внучка Михаила Боярского...

Как бы там не было, снимок пришелся по вкусу подписчиками Екатерины - те в комментариях отметили, что девушка становится все краше и краше с каждым днем.

Ранее мі писали о том, что дочь Михаила Боярского позировала, вероятно, на пляже, со с воим супругом, также актером Максимом Матвеевым. Актриса предстала на фото в купальнике, но ее фигуру при этом поклонникам рассмотреть не удалось - на снимке звездная пара показала свои лица, и только Максим - засветил "чуть больше".

Елизавета на фото красуется без макияжа - "голубки" на камеру улыбаются, супруг артистки повязал на голову платок.



Поклонники семьи осыпали ее комплиментами - пишут, что Елизавета Боярская одинакова прекрасна, как с макияжем, так и без него.

Напомним, внучка Боярского поразила роскошной жизнью.

Как сообщала Politeka, Михаил Боярский поразил внешним видом.

Также Politeka писала, что Боярский раскрыл личную тайну о супруге и детях