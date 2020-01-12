Внучка самого известного «Д'Артаньяна» советского кинематографа Михаила Боярского Екатерина порадовала поклонников новым откровенным снимком

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram Екатерины Боярской.

Так, девушка позирует в облегающем мятном топе, в который втиснула шестой размер. При этом Екатерина ехидно улыбается на камеру. Сам снимок стал причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Глаз не оторвать», «Катя, я в тебя влюбился», «Ну прям, четкая», «Ваши глаза сводят меня с ума», «Я сейчас закричу», «Шикарная», «Неотразимая и очаровательная», «Сногсшибательная красотка», - пишут они.

Как сообщалось ранее, фигуристая блондинка, становящаяся узнаваемой публичной персоной, Екатерина Боярская продемонстрировала свои очевидные достоинства во внешности.

Так на новом опубликованном фото, девушка сидит в кафешке, в руках у нее, похоже, фруктовый коктейль или смузи, она в актуального в этом сезоне цвета водолазке, улыбается и смотрит прямо в объектив камеры.

Фото получилось атмосферным, "теплым", новогодним-рождественским и даже немного романтичным. Интересно, с кем же именно отдыхала внучка Михаила Боярского...

Как бы там не было, снимок пришелся по вкусу подписчиками Екатерины - те в комментариях отметили, что девушка становится все краше и краше с каждым днем.

Ранее мы писали о том, что дочь Михаила Боярского позировала, вероятно, на пляже, со с воим супругом, также актером Максимом Матвеевым. Актриса предстала на фото в купальнике, но ее фигуру при этом поклонникам рассмотреть не удалось - на снимке звездная пара показала свои лица, и только Максим - засветил "чуть больше".

Напомним, внучка Боярского поразила роскошной жизнью.

Как сообщала Politeka, Михаил Боярский поразил внешним видом.

Также Politeka писала, что Боярский раскрыл личную тайну о супруге и детях