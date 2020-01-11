Відома британська модель Демі Роуз вирішила порадувати шанувальників новими відвертими знімками

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram співачки.

Так, на опублікованих кадрах Демі Роуз позує в надзвичайно відвертій купальнику, який підкреслює її соковиті форми. Уточнимо, що модель то наближає камеру, то віддаляє її.

Доповнювала образ моделі лише одне кільце. Однак шанувальники Роуз залишилися безмовні – кадрами дівчина поділилася в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, 24-річна модель Демі Роуз, яка може зрівнятися з теледіва Кардашьян своїми пишними формами, приголомшила пікантною фотосесією.

Красуня поділилася у своєму мікроблозі в Instagram кадрами, на яких постала в досить спокусливому вигляді. Дівчина лежить на високому ліжку круглої форми під балдахіном. З одягу на ній плетений бікіні білого кольору, причому верх купальника ледь-ледь прикриває її величезну гордість. Дівчина зігнулась в пікантній позі, на знімках чудово все: плавний вигин її стегон і соковиті кавуни" розбурхають фантазію кого завгодно.

Довгі кучеряві локони, які розсипалися на одному з плечей Демі, а також ідеальний макіяж доповнили "хижий" образ.

"Джунглі і холод ... 🤍🌴", - підписала кадри модель.

Менш ніж за добу фото встигли лайкнути понад 300 000 користувачів. Шанувальники розсипалися в компліментах. У багатьох навіть слів не вистачає, щоб описати весь захват, тому вони залишають багато сердечок і вогників.

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