24-летняя британская модель Деми Роуз, которая может сравниться с теледивой Кардашьян своими пышными формами, ошеломила пикантной фотосессией

Как передает Politeka.net, красотка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм кадрами, на которых предстала в весьма соблазнительном виде. Девушка лежит на высокой кровати круглой формы под балдахином. Из одежды на ней плетеный бикини белого цвета, причем верх купальника едва-едва прикрывает ее огромную гордость. Девушка изогнулась в пикантной позе, на снимках прекрасно все: плавный изгиб ее бедер и сочные "арбузы" взбудоражат фантазию кого угодно.

Длинные вьющиеся локоны, рассыпавшиеся на одном из плечей Деми, а также идеальный макияж дополнили "хищный" образ.

"Джунгли и холод ... 🤍🌴", - подписала кадры модель.

Менее чем за сутки фото успели лайкнуть более 300 000 пользователей. Поклонники рассыпались в комплиментах. У многих даже слов не хватает, чтобы описать весь восторг, поэтому они оставляют уйму сердечек и огоньков.

Напомним, карьера модели Деми Роуз резко вошла вверх, когда она переехала из Великобритании в США. Так, в 2015 году она попала в реалити-шоу Taz’s Models. В нем красивые девушки жили в Майами в одном доме, тренировались, ухаживали за собой и участвовали в фотосъемках. После этого Деми начали приглашать в известные журналы.

К слову, красавица без тени смущения принимает участие в самых откровенных фотосъемках, где вот прям совсем без одежды. В 2016 году Деми похвасталась изгибами фигуры, полностью оголившись для обложки журнала «SIXTY6».

Ранее мы сообщали, Деми взбудоражила Инстаграм, поделившись фото, на котором она сорвала с себя верх купальника, оставшись в крохотных плавках. Девушка прикрыла необъятную грудь рукой, якобы смущенно опустив взгляд, а на самом деле, играя на публику. Мы-то знаем, что как раз смущения Деми никогда и не испытывала.

Напомним, новая Кардашьян Деми Роуз прогнулась и засветила лишнее на камеру.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян Деми Роуз показала на камеру все, чем ее наградила природа.

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