Известная британская модель Деми Роуз решила порадовать поклонников новыми откровенными снимками

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram певицы.

Так, на опубликованных кадрах Деми Роуз позирует в чрезвычайно облегающем купальнике, который подчеркивает ее сочные формы. Уточним, что модель то приближает камеру, то отдаляет ее.

Дополняло образ модели лишь одно кольцо. Однако поклонники Роуз остались безмолвны – кадрами девушка поделилась в Сторис.

Как сообщалсь ранее, 24-летняя модель Деми Роуз, которая может сравниться с теледивой Кардашьян своими пышными формами, ошеломила пикантной фотосессией.

Красотка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм кадрами, на которых предстала в весьма соблазнительном виде. Девушка лежит на высокой кровати круглой формы под балдахином. Из одежды на ней плетеный бикини белого цвета, причем верх купальника едва-едва прикрывает ее огромную гордость. Девушка изогнулась в пикантной позе, на снимках прекрасно все: плавный изгиб ее бедер и сочные "арбузы" взбудоражат фантазию кого угодно.

Длинные вьющиеся локоны, рассыпавшиеся на одном из плечей Деми, а также идеальный макияж дополнили "хищный" образ.

"Джунгли и холод ... 🤍🌴", - подписала кадры модель.

Менее чем за сутки фото успели лайкнуть более 300 000 пользователей. Поклонники рассыпались в комплиментах. У многих даже слов не хватает, чтобы описать весь восторг, поэтому они оставляют уйму сердечек и огоньков.

Напомним, новая Кардашьян Деми Роуз прогнулась и засветила лишнее на камеру.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян Деми Роуз показала на камеру все, чем ее наградила природа.

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