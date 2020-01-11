24-річна британська модель Демі Роуз, яка може зрівнятися з теледівою Кардашьян своїми пишними формами, приголомшила пікантною фотосесією

Як передає Politeka.net, красуня поділилася у своєму мікроблозі в Instagram кадрами, на яких постала в досить спокусливому вигляді. Дівчина лежить на високому ліжку круглої форми під балдахіном. З одягу на ній плетений бікіні білого кольору, причому верх купальника ледь-ледь прикриває її величезну гордість. Дівчина зігнулась в пікантній позі, на знімках чудово видно все: плавний вигин її стегон і соковиті "кавуни" розбурхують фантазію кого завгодно.

Довгі кучеряві локони, які розсипалися на одному з плечей Демі, а також ідеальний макіяж доповнили "хижий" образ.

"Джунглі і холод ... 🤍🌴", - підписала кадри модель.

Менш ніж за добу фото встигли лайкнути понад 300 000 користувачів. Шанувальники розсипалися в компліментах. У багатьох навіть слів не вистачає, щоб описати весь захват, тому вони залишають безліч сердечок й вогників.

Нагадаємо, кар'єра моделі Демі Роуз різко пішла вгору, коли вона переїхала з Великобританії в США. Так, у 2015 році вона потрапила в реаліті-шоу Taz’s Models. У ньому красиві дівчата жили в Майамі в одному домі, тренувалися, доглядали за собою і брали участь у фотозйомках. Після цього Демі почали запрошувати у відомі журнали.

До речі, красуня без тіні збентеження бере участь у відвертих фотосесіях, де ось прям зовсім без одягу. У 2016 році Демі похвалилася вигинами фігури, повністю оголившись для обкладинки журналу «SIXTY6».

Раніше ми повідомляли, Демі розбурхала Instagram, поділившись фото, на якому вона зірвала з себе верх купальника, залишившись в крихітних плавках. Дівчина прикрила неосяжні груди рукою, і, нібито зніяковів, опустила погляд, а насправді, граючи на публіку. Ми-то знаємо, що як раз збентеження Демі ніколи мабуть не відчувала.

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