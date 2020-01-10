Пышногрудая модель Деми Роуз, которую прозвали Ким Кардашьян из-за пышных форм, практически каждый день делится фото и видео со своей жизни

Стоит отметить, что зачастую она довольно откровенно одевается, либо вообще позирует без одежды, пишет Politeka.net.

В этот раз свои огромные груди модель запихнула в маечку на тонких бретельках. Видно, как наряд натянулся и такое чувство сейчас лопнет от напряжения.

Кадры звезда Инстаграма записала в Сториз. Кроме своих внушительных форм Деми продемонстрировала на себе фильтры в виде долларов и веснушек на лице, а также надписями: "Boss".

Роуз невинно улыбнулась в камеру, отослала воздушный поцелуй и завершила съемку.

Уверены, это видео собрало бы миллионы лайков, ведь звезда имеет большую популярность.

Сейчас на аккаунт этой красотки подписались уже 12 миллионов человек, и наверняка, это не предел.

Напомним, недавно модель с ангельским личиком и «дьявольски» соблазнительной фигурой Деми Роуз заставила вспотеть всех своих почитателей новым пикантным видео.

Модель решила покататься на качелях над самым морем в Мексике в городе Тулум.

Так, инста-дива опубликовала в разделе сториз видео, на котором качается на деревянной доске над водной гладью полностью голая. Она оборачивается к камере, засветив уголок своей пышной груди, потом разворачивается к закату и наблюдает за солнцем на горизонте.

Ранее мы писали, что Деми Роуз, которую называют новой Ким Кардашьян из Великобритании, показала, чем заслужила славу одной из самых эффектных знаменитостей современности.

На фото обычно раздетая Роуз, к удивлению многих предстала в платье, но Деми не была бы собой, если бы фото не носило пикантный окрас.

А недавно девушка позировала без одежды или же в платье - с низким декольте. Снимок сделан так, что невозможно понять одета красотка или же раздета. Но пользователи сети могут рассмотреть все округлости, которые словно готовы показаться на камеру.

Напомним, новая Кардашьян Деми Роуз прогнулась и засветила лишнее на камеру.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян Деми Роуз показала на камеру все, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.