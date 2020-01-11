Всесвітньо відома фотографиня Саша Самсонова з України, яка живе і працює в Лос-Анджелесі, «випустила» у світ нові спокусливі кадри з Кендалл і Кайлі Дженнер

На своїй офіційній сторінці в Instagram Олександра Самсонова розмістила кілька чорно-білих кадрів, зроблених для реклами нової колекції одягу Kendall + Kylie - американського бренду жіночого одягу і взуття, створеного відомими сестрами Кендалл і Кайлі Дженер, пише Рoliteka.net.

На знімках зіркові сестри приголомшують відвертими образами у шкіряних топах, сукнях. Кайлі Дженнер приміряла теплу кофтину, яка відкриває живіт і високу в’язану спідницю. На одному з кадрів, Кайлі задерла руки догори й продемонструвала свою спідню мереживну білизну.

Фото з нової рекламної фотосесії Kendall + Kylie також були опубліковані на сторінці бренду в Instagram. Знімки були зроблені для реклами святкової колекції марки.

«Тож із задоволенням повідомляємо, що наша святкова колекція тепер доступна 🖤 Ми хочемо подякувати всім, хто був причетним до зйомки, ми не могли обійтися без вас», – подякували сестри Дженнер українській фотографині.

Загалом, фотографії вийшли дуже ефектними і вражаючими своєю бездоганною спокусливістю.

Нагадаємо, що наймолодша мільярдерка у світі Кайлі Дженнер з сімейства Кардашьян похвалилася своїми автомобілями на парковці. Зірка любить демонструвати свої пишні форми, всіляко підкреслюючи їх, але в цей раз вирішила показати свою іншу гордість – своє багатство.

Наймолодша мільярдерка зробила фото на парковці, навпроти дорогих автомобілів, на які заробила сама, з допомогою блогу і продажу косметики. Шанувальники Кайлі в мережі змогли оцінити її хвастощі, однак, Дженнер отримала більше негативних коментарів. Деякі зазначили, що поки вона купається в розкоші, Австралія гине у вогні.

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