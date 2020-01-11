Всемирно известная фотографиня Саша Самсонова с Украины, которая живет и работает в Лос-Анджелесе, «выпустила» в мир новые соблазнительные кадры с Кендалл и Кайли Дженнер

На своей официальной странице в Instagram Александра Самсонова разместила несколько черно-белых кадров, сделанных для рекламы новой коллекции одежды Kendall + Kylie - американского бренда женской одежды и обуви, созданного известными сестрами Кендалл и Кайли Дженер, пишет Рoliteka.net.

На снимках звездные сестры поражают откровенными образами в кожаных топах, платьях. Кайли Дженнер примерила теплую кофточку, которая открывает живот и высокую в’связанной юбку. На одном из кадров, Кайли задрала руки вверх и продемонстрировала свое нижнее кружевное белье.

Фото из новой рекламной фотосессии Kendall + Kylie также были опубликованы на странице бренда в Instagram. Снимки были сделаны для рекламы праздничной коллекции марки.

«Поэтому с удовольствием сообщаем, что наша праздничная коллекция теперь доступна 🖤 Мы хотим поблагодарить всех, кто был причастен к съемке, мы не могли обойтись без вас», – поблагодарили сестры Дженнер украинской начинающего.

в Общем, фотографии получились очень эффектными и поражающими своей безупречной соблазнительностью.

Напомним, что самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер из семейства Кардашьян похвасталась своими автомобилями на парковке. Звезда любит демонстрировать свои пышные формы, всячески подчеркивая их, но в этот раз решила показать свою другую гордость – свое богатство.

самая Молодая миллиардерша сделала фото на парковке, напротив дорогих автомобилей, на которые заработала сама, с помощью блога и продажи косметики. Поклонники Кайли в сети смогли оценить ее хвастовство, однако, Дженнер получила больше негативных комментариев. Некоторые отметили, что пока она купается в роскоши, Австралия погибает в огне.

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