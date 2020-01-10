Від вигляду моделі не можна відірватися

Пишногруда модель Демі Роуз, яку прозвали Кім Кардашьян через пишні форми, практично кожен день ділиться фото і відео зі свого життя

Варто відзначити, що найчастіше вона досить відверто одягається, або взагалі позує без одягу, пише Politeka.net.

В цей раз свої величезні груди модель запихнула в маєчку на тонких бретельках. Видно, як наряд натягнувся і таке відчуття зараз лусне від напруги.

Кадри зірка Инстаграма записала в Сториз. Крім своїх видатних форм Демі продемонструвала на собі фільтри у вигляді доларів і веснянок на обличчі, а також написами: "Boss".

Роуз невинно посміхнулася в камеру, відіслала повітряний поцілунок і завершила зйомку.

Впевнені, це відео зібрало б мільйони лайків, адже зірка має велику популярність.

Зараз на аккаунт цієї красуні підписалися вже 12 мільйонів людей, і напевно, це не межа.

Нагадаємо, нещодавно модель з ангельським личком і «диявольськи» спокусливою фігурою Демі Роуз змусила спітніти всіх своїх шанувальників новим пікантним відео.

Модель вирішила покататися на гойдалках над самим морем в Мексиці в місті Тулум.

Так, інста-діва опублікувала в розділі сториз відео, на якому гойдається на дерев'яній дошці над водною гладдю повністю гола. Вона обертається до камери, засвітивши куточок своїх пишних грудей, потім розвертається до заходу і спостерігає за сонцем на горизонті.

Раніше ми писали, що Демі Роуз, яку називають новою Кім Кардашьян з Великобританії, показала, чим заслужила славу однієї з найбільш ефектних знаменитостей сучасності.

На фото зазвичай роздягнена Роуз, на подив багатьох з'явилася в сукні, але Демі не була б собою, якби фото не носило пікантне забарвлення.

А недавно дівчина позувала без одягу або ж в платті - з низьким декольте. Знімок зроблений так, що неможливо зрозуміти одягнена красуня або ж роздягнена. Але користувачі мережі можуть роздивитися всі округлості, які немов готові показатися на камеру.

Нагадаємо, нова Кардашьян Демі Роуз прогнулася і засвітила зайве на камеру.

Як повідомляла Politeka, нова Кардашьян Демі Роуз показала на камеру все, чим нагородила її природа.

Також Politeka писала, що молода копія Кім Кардашьян похвалилася апетитними формами.