Деми Роуз, которую называют новой Ким Кардашьян из Туманного альбиона, показала, чем заслужила славу одной из самых эффектных знаменитостей современности

Модель с ангельским личиком и «дьявольски» соблазнительной фигурой заставила вспотеть всех своих почитателей новым пикантным видео.

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram блогерши Деми Роуз.

Роуз решила покататься на качелях над самым морем в Мексике в городе Тулум, прибрежном городом майя, впечатляющим своей красотой. Так, инста-дива опубликовала в разделе сториз видео, на котором качается на деревянной доске над водной гладью полностью голая. Она оборачивается к камере, засветив уголок своей пышной груди, потом разворачивается к закату и наблюдает за солнцем на горизонте, где небо встречается с морем. Поклонникам же она предоставила любоваться сразу всем: и ее шикарной фигурой, обнаженными ягодицами, красивейшим закатом и невероятным морским пейзажем.

Жаль, что поклонники Роуз не смогли публично прокомментировать публикацию британской знаменистости, ведь в разделе Stories нельзя комментировать личные фото и видео.

Напомним, что ранее на опубликованных фото обычно раздетая Роуз, к удивлению многих предстала в платье, но Деми не была бы собой, если бы фото не носило пикантный окрас. На снимках она повернулась задом к объективу камеры, тем самым показав свою «аппетитную» пятую точку. Размеры и формы ягодиц Роуз просто потрясают: «такого в природе не бывает» пишут одни, «что за невероятный буферок» - восклицают другие.

Стоит отметить, что нарядилась пышногрудая Деми в этот раз очень ярко – в буквальном смысле в радужное платье, волосы распустила, взгляд – как обычно – с «призывом» к действию.

Отметим, что красотка обладает аппетитной фигурой, которая может заставить сердца многих мужчин биться все чаще. Существуют некоторые недоброжелатели, начинающие писать множество комментариев в которых обвиняют Деми Роуз в использовании уколов красоты, а также в том, что девушка постоянный гость пластических хирургов.

Напомним, новая Кардашьян Деми Роуз прогнулась и засветила лишнее на камеру.

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