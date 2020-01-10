Президент Володимир Зеленський зробив важливу заяву, щодо катастрофи українського літака в Ірані

Як передає Politeka.net звернення з’явилося на офіційній сторінці президента в мережі.

Зазначається, що сьогодні,10 січня, комісія з розслідування причин катастрофи літака компанії «Міжнародні авіалінії України» продовжує роботу. Українські фахівці залучені до цього процесу.

«Ми очікуємо, що їм буде надана вся інформація та всі доступи, які є необхідними для проведення об’єктивного розслідування. Ми тримаємо постійний зв’язок з нашими представниками», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що версія про влучання ракети в літак не виключається, але станом на сьогодні не є підтвердженою.

Президент закликав уряди США, Канади та Великої Британії – надати дані та докази, які стосуються катастрофи, у розпорядження комісії з розслідування причин.

Зеленський додав, що вдень матиме розмову щодо перебігу розслідування з Державним секретарем США Майком Помпео.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади в прямому ефірі національного телеканалу заявив, що канадська розвідка має докази потрапляння іранської ракети в літак МАУ в небі над Тегераном.

Подібну заяву зробив і британський прем'єр Борис Джонсон. Цю версію також підтвердили джерела декількох авторитетних ЗМІ в Міноборони США.

Президент США Дональд Трамп сказав, що також не вірить, ніби український літак розбився через технічні несправності.

Відзначимо також, з'явилося відео, як передбачувана ракета іранського ППО збиває український Боїнг в небі над Тегераном. Ролик вже проаналізувала міжнародна розслідувальна група Bellingcat, і підтвердила його справжність.

При цьому один з розслідувачів Bellingcat Крісто Грозев заявив, що ракета, яка могла збити український літак в Тегерані, ймовірно, була випущена з секретної іранської військової бази IRSG.

Нагадаємо, Boeing з українцями впав під Тегераном.

Як повідомляла Politeka, з'явилися страхітливі дані про загибель українців в Ірані.

Також Politeka писала, що пасажир впав українського Boeing встиг залишити записку.