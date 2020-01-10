Президент Владимир Зеленский сделал важное заявление относительно катастрофы украинского самолета в Иране

Как передает Politeka.net обращение появилось на официальной странице президента в сети.

Отмечается, что сегодня,10 января, комиссия по расследованию причин катастрофы самолета компании «Международные авиалинии Украины» продолжает работу. Украинские специалисты привлечены к этому процессу.

«Мы ожидаем, что им будет предоставлена вся информация и все доступы, которые являются необходимыми для проведения об’єктивного расследование. Мы держим постоянную связь с нашими представителями», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что версия попадания ракеты в самолет не исключается, но по состоянию на сегодня не является подтвержденной.

Президент призвал правительства США, Канады и Великобритании – предоставить сведения и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин.

Зеленский добавил, что днем будет разговор о ходе расследования с Государственным секретарем США Майк Помпео.

Напомним, премьер-министр Канады в прямом эфире национального телеканала заявил, что канадская разведка имеет доказательства попадания иранской ракеты в самолет МАУ в небе над Тегераном.

Подобное заявление сделал и британский премьер Борис Джонсон. Эту версию также подтвердили источники нескольких авторитетных СМИ в Минобороны США.

Президент США Дональд Трамп сказал, что также не верит, будто украинский самолет разбился из-за технической неисправности.

Отметим также, появилось видео, как предполагаемая ракета иранского ПВО сбивает украинский Боинг в небе над Тегераном. Ролик уже проанализировала международная расследовательская группа Bellingcat, и подтвердила его подлинность.

При этом один из расследователей Bellingcat Кристо Грозев заявил, что ракета, которая могла сбить украинский самолет в Тегеране, вероятно, была выпущена из секретной иранской военной базы IRSG.

Напомним, Boeing с украинцами рухнул под Тегераном.

Как сообщала Politeka, появились пугающие данные о крушении украинцев в Иране.

Также Politeka писала, что пассажир рухнувшего украинского Boeing успел оставить записку.