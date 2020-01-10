Президент Владимир Зеленский сделал важное заявление относительно катастрофы украинского самолета в Иране
Как передает Politeka.net обращение появилось на официальной странице президента в сети.
Отмечается, что сегодня,10 января, комиссия по расследованию причин катастрофы самолета компании «Международные авиалинии Украины» продолжает работу. Украинские специалисты привлечены к этому процессу.
«Мы ожидаем, что им будет предоставлена вся информация и все доступы, которые являются необходимыми для проведения об’єктивного расследование. Мы держим постоянную связь с нашими представителями», - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что версия попадания ракеты в самолет не исключается, но по состоянию на сегодня не является подтвержденной.
Президент призвал правительства США, Канады и Великобритании – предоставить сведения и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин.
Зеленский добавил, что днем будет разговор о ходе расследования с Государственным секретарем США Майк Помпео.
Напомним, премьер-министр Канады в прямом эфире национального телеканала заявил, что канадская разведка имеет доказательства попадания иранской ракеты в самолет МАУ в небе над Тегераном.
Подобное заявление сделал и британский премьер Борис Джонсон. Эту версию также подтвердили источники нескольких авторитетных СМИ в Минобороны США.
Президент США Дональд Трамп сказал, что также не верит, будто украинский самолет разбился из-за технической неисправности.
Отметим также, появилось видео, как предполагаемая ракета иранского ПВО сбивает украинский Боинг в небе над Тегераном. Ролик уже проанализировала международная расследовательская группа Bellingcat, и подтвердила его подлинность.
При этом один из расследователей Bellingcat Кристо Грозев заявил, что ракета, которая могла сбить украинский самолет в Тегеране, вероятно, была выпущена из секретной иранской военной базы IRSG.
Напомним, Boeing с украинцами рухнул под Тегераном.
Как сообщала Politeka, появились пугающие данные о крушении украинцев в Иране.
Также Politeka писала, что пассажир рухнувшего украинского Boeing успел оставить записку.