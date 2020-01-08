В авиакатастрофе погибло много украинцев

Появились новые подробности жуткой авиакатастрофы с украинским Боингом под Тегераном

Об этом пишет Politeka.net.

Сообщается, что СНБО уточнил количество человек, которые находились на борту пассажирского самолета МАУ.

По последним данным, на борту рухнувшего украинского Боинга находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

Telegram-канал Mash также опубликовал рукописную записку, которую спасатели обнаружили среди останков украинского самолета.

В ней студент из Иранской Республики просит помощи у Бога перед экзаменом.

Также известно, что большая часть погибших - граждане Канады, которые использовали украинские авиалинии из-за низкой цены.

По информации Обозревателя, на борту самолета было 15 граждан Украины (два пассажира и члены экипажа). Остальные пассажиры были иностранцами: граждане Ирана - 71; граждане Канады -73; граждане Германии - 4; граждане Великобритании - 3; граждане Швеции - 8; граждане Афганистана - 6.

Представитель аэропорта Тегерана в комментарии журналистам заявил, что украинский Боинг рухнул после взлета из-за возгорания двигателя. На месте трагедии продолжают работать спасатели, а тела погибших отправляют на ДНК-экспертизу для установления личности.

Ранее мы сообщали о том, что украинский пассажирский самолет с людьми на борту упал после взлета в Иране. Трагедия произошла сегодня утром, 8 января.

Рейс PS 752 направлялся из Тегерана в Киев, а на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. По последним данным, в результате авиакатастрофы никто не выжил.

Власти Иранской Республики заявили, что пассажирский самолет мог упасть из-за возгорания двигателя. На месте крушения был обнаружен черный ящик, который передали экспертам для расшифровки.

Также мы рассказывали, что Владимир Зеленский и Петр Порошенко стали заложниками ситуации из-за обстрела военной базы США в Ираке и крушения Боинга.

После трагедии, в которой погибли около 180 человек, и обстрела военной базы Соединенных Штатов в Ираке федеральным агентством авиационной безопасности США были запрещены полеты гражданской авиации над странами Ближнего Востока.

Данный запрет может серьезно ударить по Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко, которые сейчас находятся в Омане и на Сейшельских островах соответственно.

По информации Офиса президента, Владимир Зеленский экстренно прервал свой визит в Омане и возвращается в Киев после информации об авиакатастрофе.

Петр Порошенко, в свою очередь, не может вылететь с Сейшельских островов через Катар. Соответственно, полеты Зеленского и Порошенко могут затянуться из-за решения ФАА США.

Напомним, самолет рухнул в Житомирской области.

Как сообщала Politeka, пассажирский самолет столкнулся с НЛО во время полета: «в корпусе пробита большая дыра».

Также Politeka писала, что самолет с пассажирами рухнул в городе.