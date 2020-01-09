Олена Омович показала всі достоїнства своєї фігури в оригінальному купальнику, який зовсім не залишає простору для уяви

Відома модель, яку часто називають українською Кардашьян не перестає дивувати новими епатажними образами, які часто виглядають надмірно відвертими.

Як повідомляє Politeka, на цей раз дівчина поділилася відео, на якому вона приміряє оригінальний купальник, одягти який наважиться далеко не кожна. Справа в тому, що весь наряд являє собою досить тонку смужку чорної тканини, обтягнуту навколо тіла дівчини. Такий наряд ледве приховує пишні форми Омович. Її образ доповнюють яскраві прикраси і яскравий макіяж.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Альона Омович покрасувалася роздягненою на балконі.

Так на нових опублікованих фото, дівчина демонструє свою спокусливу фігуру на балконі в білизні з корсетом. Свою об'ямную груди модель виставила прямо в камеру - мереживний верх її білизни вигідно підкреслив вражаючі округлості красуні.

Олена Омовчи практично кожен день радує шанувальників "голими" етюдами - її фото завжди носять кілька особистий характер, але шанувальники зірки цьому і раді - де ще "поглазеешь на таку красу", пишуть вони.

Раніше українка, яку через численні пластичні операції і бажання збільшити свої природні жіночі форми під мега-популярну нині фігуру американської зірки, називають місцевої Кім Кардашьян, покрасувалась на морозі роздягненою.

Так на новому опублікованому фото артистка вся в білому - мереживній дні постільного комплекту, пухнастою шапці та рукавицях - красується на балконі. Модель повернулася спиною до фотографа, але при цьому чітко видно, що її об'ємна груди оголені і вона прикрила її руками.

Шанувальники нахвалюють "українську Кардашьян", пишуть, що така "гаряча красуня" - межа мріянь будь-якого чоловіка. Деякі запереживали, не простудиться чи роздягнена до трусів красуня.

Нагадаємо, українська Кардашьян не втримала величезні «м'ячі» в білизні, жаркий кадр.

Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян в мокрій сорочці перейшла всі межі: видовище для дорослих.

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