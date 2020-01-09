Алена Омович показала все достоинства своей фигуры в оригинальном купальнике, который совсем не оставляет простора для воображения

Известная модель, которую часто называют украинской Кардашьян не перестает удивлять новыми эпатажными образами, которые зачастую выглядят излишне откровенными.

Как сообщает Politeka, на этот раз девушка поделилась видео, на котором она примеряет оригинальный купальник, надеть который отважится далеко не каждая. Дело в том, что весь наряд представляет собой довольно тонкую полоску черной ткани, обтянутую вокруг тела девушки. Такой наряд еле скрывает пышные формы Омович. Ее образ дополняют броские украшения и яркий макияж.

Напомним, ранее мы писали о том, что Алена Омович покрасовалась раздетой на балконе.

Так на новых опубликованных фото, девушка демонстрирует свою соблазнительную фигуру на балконе в белье с корсетом. Свою объямную грудь модель выставила прямо в камеру - кружевной верх ее белья выгодно подчеркнул впечатляющие округлости красавицы.

Алена Омовчи практически каждый день радует поклонников "голыми" этюдами - ее фото всегда носят несколько личный характер, но поклонники звезды этому и рады - где еще "поглазеешь на такую красоту", пишут они.

Ранее украинка, которую из-за многочисленных пластических операций и желания увеличить свои природные женские формы под мега-популярную нынче фигуру американской звезды, называют местной Ким Кардашьян, покрасовалась на морозе раздетой.

Так на новом опубликованном фото артистка вся в белом - кружевном низе бельевого комплекта, пушистой шапке и варежках - красуется на балконе. Модель повернулась к фотографу спиной, но при этом отчетливо видно, что ее объемная грудь обнажена и она прикрыла ее руками.

Поклонники нахваливают "украинскую Кардашьян", пишут, что такая "горячая красотка" - предел мечтаний любого мужчины. Некторые запереживали, не простудится ли раздетая до трусов красавица.

Напомним, украинская Кардашьян не удержала огромные «мячи» в белье, жаркий кадр.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян в мокрой рубашке перешла все границы: зрелище только для взрослых.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян в кружевном белье выскочила на мороз.