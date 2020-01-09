Модель Тілан Блондо, яку називають найкрасивішою дівчинкою у світі, похвалилася неймовірною зовнішністю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

«Спасибі вам», - коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Блондо позує з мокрим волоссям і красивих сережках, елегантно поправляючи зачіску. Все це відбувається під музику.

Кадри викликали справжній бум з боку шанувальників дівчати, про що говорять коментарі під відео.

«Неймовірна», «Неможливо відірвати погляд», «не Можна надивитись, справжня краса», «твій хлопець - просто щасливчик!», «погляд справжньої королеви», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 18-річна модель Тілан Блондо, яку визнали найкрасивішою дівчинкою у світі, показала шанувальникам цікавий знімок.

Красуня поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото, на якому продемонструвала, як відпочиває.

На знімку Тілан в домашньому одязі спить на дивані в оточенні безлічі м'яких іграшок. На голові у дівчини зав'язані два забавних пучка.

Користувачі прийшли в захват від побаченого, про що вони поспішили повідомити в коментарях під знімком.

«Ангел», «Солодка дівчинка», «Така мила дівчина», - пишуть вони.

Кілька днів тому дівчина поділилася знімком, поставши в номері готелю. Дівчина присіла на борт розкішної ванни-джакузі, принадно вигнувши спинку і відставивши "п'яту точку".

Через освітлення на момент зйомки, здається ніби красуня в тіні, і погляду прихильників постає навіть не вона сама, а її силует.

Нагадаємо, що найкрасивіша в світі дівчинка виросла, як вона виглядає зараз.

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