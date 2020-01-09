Boeing з українцями, який впав у Тегерані, могли збити за допомогою іранської ракети

Про це повідомляє Newsweek з посиланням на свої джерела в Пентагоні.

Так, супутники виявили інфрачервоні спалахи й сигнали включення радарів.

«Іранські ППО, імовірно, випадково збили український «Боїнг» біля Тегерану. Причиною падіння українського літака став запуск двох ракет іранського зенітно-ракетного комплексу «Тор», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що в самому Пентагоні інформацію про запуск іранських ракет поки не підтверджують.

У той же час цивільна авіація Ірану спростовує цю версію.

Як повідомлялося раніше, з'явилися перші висновки української комісії по катастрофі літака МАУ в Ірані.

Так, за даними державної комісії, яка створена в Україні для розслідування катастрофи літака, що на двигунах повітряного судна не виявлено слідів пожежі. Таку думку озвучив журналіст Юрій Бутусов. Так оглядач цитує висновки експертів, посилаючись на власні джерела в комісії:

«В даний час наша група прибула на місце, куди звозять уламки літака», - йдеться в повідомленні джерела.

Начальник управління цивільної авіації Ірану Алі Абідзаде представив попередню інформацію, яка відома зараз іранцям. Літак вилетів о 6:13, але через 5 хвилин на висоті 2400 метрів літак почав падати, загорівся і потім розбився:

«В даний час я спостерігаю обидва двигуни літака - і не бачу на них слідів пожежі. Сюди доставлені фрагменти правого крила - там теж немає слідів пожежі. Тобто версія несправності двигунів, вибуху двигунів, на даний момент не підтверджується. Літак горів - але версія виходу з ладу двигунів не підтверджується», - додає джерело.

Нагадаємо, Boeing з українцями впав під Тегераном.

Як повідомляла Politeka, з'явилися страхітливі дані про загибель українців в Ірані.

Також Politeka писала, що пасажир українського Boeing встиг залишити записку.