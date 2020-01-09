Boeing с украинцами, который рухнул в Тегеране, могли сбить при помощи иранской ракеты

Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на свои источники в Пентагоне.

Так, спутники обнаружили инфракрасные вспышки и сигналы включения радаров.

«Иранские ПВО предположительно случайно сбили украинский «Боинг» возле Тегерана. Причиной падения украинского самолёта стал запуск двух ракет иранского зенитно-ракетного комплекса «Тор», - говорится в сообщении.

Уточним, что в самом Пентагоне информацию о запуске иранских ракет пока не подтверждают.

В то же время гражданская авиация Ирана опровергает эту версию.

Как сообщалось ранее, появились первые выводы украинской комиссии по катастрофе самолета МАУ в Иране.

Так по данным государственной комиссии, которая создана в Украине для расследования катастрофы самолета, что на двигателях воздушного судна не обнаружено следов пожара. Такое мнение озвучил журналист Юрий Бутусов. Так обозреватель цитирует выводы экспертов, ссылаясь на собственные источники в комиссии:

«В настоящее время наша группа прибыла на место, куда свозят обломки самолета», - говорится в сообщении источника.

Начальник управления гражданской авиации Ирана Али Абидзаде представил предварительную информацию, которая известна сейчас иранцам. Самолет вылетел в 6:13, но через 5 минут на высоте 2400 метров самолет начал падать, загорелся и потом разбился:

«В настоящее время я наблюдаю оба двигателя самолета - и не вижу на них следов пожара. Сюда доставлены фрагменты правого крыла - там тоже нет следов пожара. То есть версия неисправности двигателей, взрыва двигателей, на данный момент не подтверждается. Самолет горел - но версия выхода из строя двигателей не подтверждается», - добавляет источник.

Напомним, Boeing с украинцами рухнул под Тегераном.

Как сообщала Politeka, появились пугающие данные о крушении украинцев в Иране.

Также Politeka писала, что пассажир рухнувшего украинского Boeing успел оставить записку.