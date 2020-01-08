Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, постала в ефектному образі

Пікантні кадри відобразили одразу кілька "улюблених аспектів" життя багатьох чоловіків світу. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram моделі.

Так на новому опублікованому фото, дівчина позує біля канатів боксерського рингу або ж клітки, де зазвичай б'ються бойці ММА - дама без особливих докорів сумління розставила ноги, будучи у білій спортивній і просвітчастій білизні. Студійний кадр вийшов відвертим і стильним одночасно - Омович приміряла також боксерські рукавички червоного кольору і одну з рук опустила в інтимну жіночу зону.

Варто також відзначити, що об'ємні груди модели частково "прорвали" оборону тісного білосніжного і, схоже, частково мокрого білизняного топа - тому груди популярної в мережі українки на знімку частково були оголеними:

«Якщо завантажити зараз фото, цікаво, воно зайде? Чи вже пізно Хе*овий я блогер походу 👋 P. S. Який ваш улюблений вид спорту? Мені завжди подобався бокс і баскетбол», - підписала Олена Омович свій новий знімок.

Шанувальники просто в захваті від побаченого - пишуть в коментах під фото, що про такий представлений "пейзаж", як на фото - улюблений багатьма вид спорту і гаряча красуня у центрі подій - "мрія чи не кожного чоловіка" і про те, що знімок, просто вбиває наповал.

Раніше, українка, яку через любов до пластики і бажання підрихтувати свої природні жіночі розміри під мега-популярні пишні форми вірменки-американки, називають місцевою Кім Кардашьян. Перед Новим роком модель покрасувалася, ймовірно, на морозі голою.

Так на новому опублікованому фото артистка вся в білому - мереживному низі постільного комплекту, пухнастій шапці та рукавицях - красується на балконі. Модель повернулася спиною до фотографа, але при цьому чітко видно, що її об'ємні груди оголені і вона прикрила їх руками.

Шанувальники нахвалюють "українську Кардашьян", пишуть, що така "гаряча красуня" - межа мріянь будь-якого чоловіка. Деякі запереживали, чи не простудиться роздягнена до трусів красуня.

Нагадаємо, українська Кардашьян без одягу показала свою "світлу сторону".

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