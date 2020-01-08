Одна з кращих моделей сучасності Розі Хантінгтон-Уайтлі продемонструвала прекрасну фізичну форму

Британка позувала у напівпрозорій білизні. Про це пише Рoliteka.net з посиланням на Instagram-публікацію знаменитості.

На новом опублікованому фото манекенниця порадувала своїм оголеним тілом сотні тисяч своїх прихильників. На, ймовірно, рекламному, кадрі красуня лежить на білосніжних простирадлах у рожевого кольору білизні.

Наречена популярного актора Джейсона Стетхема постала перед публікою з класичним укладанням і стриманим мейком, чи варто говорити, що на її ідеальній фігурі білизна виглядала просто приголомшливо.

Як відомо, обличчя британки наскільки пізнавано, її дуже люблять багато людей в світі, що її публікації в соцмережах набирають тисячі і тисячі «лайків» в лічені хвилини. Візитною карткою екс-ангела Victoria’s Secret в модному світі стало саме її обличчя – пухкі губи, акуратний носик і вузькуваті блакитні очі.

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Зоряні манекенниці відпочили на знаменитій Ямайці. Так на нових опублікованих кадрах моделі вирішили трохи «прибіднитися», порівнявши себе зі «звичайними домогосподарками». На чорно-білому знімку довгоногі екс-ангели Victoria’s Secret позували в тісних купальниках біля однієї зі стійок місцевого пляжного барчика.

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