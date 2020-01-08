Одна из лучших моделей современности Рози Хантингтон-Уайтли продемонстрировала прекрасную физическую форму

Британка позировала в полупрозрачном белье. Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на Instagram-публикацию знаменитости.

На новом опубликованном фото манекенщица порадовала своим обнаженным телом сотни тысяч своих поклонников. На, вероятно, рекламном, кадре длинноногая красавица лежит на белоснежным простынях в розового цвета белье.

Невеста популярного актера Джейсона Стетхэма предстала перед публикой с классической укладкой и сдержанным мейком, стоит ли говорить, что на ее идеальной фигуре белье смотрелось просто потрясающе.

Как известно, лицо британки насколько узнаваемо и обожаемо многими в мире, что ее публикации в соцсетях набирают тысячи и тысячи «лайков» в считанные минуты. Визитной карточкой экс-ангела Victoria’s Secret в модном мире стало именно ее лицо – пухлые губы, аккуратный носик и узковатые голубые глаза.

Напомним также, экс-ангелы Victoria’s Secret Кендис Свейнпол и Даутцен Крус засветили свои роскошные фигуры при минимуме одежды.

Звездные манекенщицы отдохнули на знаменитой Ямайке. Так на новых опубликованных кадрах модели решили немного «прибедниться», сравнив себя с «обыкновенными домохозяйками». На чорно-белом снимке длинноногие экс-ангелы Victoria’s Secret позировали в тесных купальниках у одной из стоек местного пляжного барчика.

Напомним, ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио похвасталась упругим телом без одежды

Также Politeka информировала, что горячая брюнетка-модель спрятала красоту под прозрачной тканью: это фото лишает покоя