Модель Белла Хадід, яку називають найкрасивішою жінкою в світі, показала апетитну фігуру в купальнику

Як повідомляє Politeka, знімки дівчина опублікувала в Instagram.

Так, модель позує під час приготування їжі, виставивши напоказ ідеальне тіло. При цьому можна помітити на обличчі Хадід єхидну посмішку.

Крім леопардового купальника, на тілі моделі можна помітити елегантну ланцюжок, сережки і кільця.

Шанувальники Хадід не стримували емоцій, про що говорять коментарі під фотографіями.

«Самий сік!», «прекрасне тіло!», «Вау, яка краса», «просто неймовірні форми», - пишуть вони.

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Успішна модель не соромиться показати себе у всій красі - часто її особисті фотознімки мають пікантний характер, в цей раз манекенниця вирішила "приправити" відверті особисті кадри і демонстрацію відкритого тіла фоном неймовірно красивого заходу сонця.

Модель показала, як відпочиває. Зоряна красуня роздяглася до купальника - выпитяла свої підкачані сідниці, сидячи в кріслі і спостерігаючи бузково-розововатый захід. На іншому знімку - застигла в привертає увагу позі з високим чоловіком. Ймовірно, це кавалер Белли Хадід, а можливо - її брат?

Як би там не було, артистка продемонструвала ефектні фото з новорічного відпочинку. Крім іншого, вона ще показала і активний відпочинок - "покатушки" на водному мотоциклі.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret Джіджі Хадід активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру.

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