Модель Белла Хадид, которую называют самой красивой женщиной в мире, показала аппетитную фигуру в купальнике

Как сообщает Politeka, снимки девушка опубликовала в Instagram.

Так, модель позирует во время приготовления еды, выставив напоказ идеальное тело. При этом можно заметить на лице Хадид ехидную улыбку.

Помимо леопардового купальника, на теле модели можно заметить элегантную цепочку, серьги и кольца.

Поклонники Хадид не сдерживали эмоций, о чем говорят комментарии под фотографиями.

«Самый сок!», «прекрасное тело!», «Вау, какая красота», «просто невероятные формы», - пишут они.

Как сообщалось ранее, ангел Victoria’s Secret Белла Хадид показалась в провоцирующей позе и практически без одежды.

Успешная модель не стесняется показать себя во всей красе - часто ее личные фотоснимки носят пикантный характер, в этот раз манекенщица решила "приправить" откровенные личные кадры и демонстрацию открытого тела фоном невероятно красивого заката.

Модель показала, как отдыхает. Звездная красавица разделась до купальника - выпитяла свои подкачанные ягодицы, сидя в кресле и наблюдая сиренево-розововатый закат. На другом снимке - застыла в привлекающей внимание позе с высоким мужчиной. Вероятно, это кавалер Беллы Хадид, а возможно - ее брат?

Как бы там ни было, артистка продемонстрировала эффектные фото с новогоднего отдыха. Помимо прочего, она еще показала и активный отдых - "покатушки" на водном мотоцикле.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret Джиджи Хадид активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру.

Как ранее сообщала Politeka, звезда Victoria’s Secret расставила ноги в черных чулках, «от такого срывает крышу»: впечатляющие кадры.

Также Politeka информировала, что раздетая красавица из Victoria's Secret показала роскошное тело прямо в ванной: глаз не оторвать.