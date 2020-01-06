Модель Белла Хадид, которую называют самой красивой женщиной в мире, показала аппетитную фигуру в купальнике
Как сообщает Politeka, снимки девушка опубликовала в Instagram.
Так, модель позирует во время приготовления еды, выставив напоказ идеальное тело. При этом можно заметить на лице Хадид ехидную улыбку.
Помимо леопардового купальника, на теле модели можно заметить элегантную цепочку, серьги и кольца.
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Поклонники Хадид не сдерживали эмоций, о чем говорят комментарии под фотографиями.
«Самый сок!», «прекрасное тело!», «Вау, какая красота», «просто невероятные формы», - пишут они.
Как сообщалось ранее, ангел Victoria’s Secret Белла Хадид показалась в провоцирующей позе и практически без одежды.
Успешная модель не стесняется показать себя во всей красе - часто ее личные фотоснимки носят пикантный характер, в этот раз манекенщица решила "приправить" откровенные личные кадры и демонстрацию открытого тела фоном невероятно красивого заката.
Модель показала, как отдыхает. Звездная красавица разделась до купальника - выпитяла свои подкачанные ягодицы, сидя в кресле и наблюдая сиренево-розововатый закат. На другом снимке - застыла в привлекающей внимание позе с высоким мужчиной. Вероятно, это кавалер Беллы Хадид, а возможно - ее брат?
Как бы там ни было, артистка продемонстрировала эффектные фото с новогоднего отдыха. Помимо прочего, она еще показала и активный отдых - "покатушки" на водном мотоцикле.
Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret Джиджи Хадид активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру.
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