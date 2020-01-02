Ангел Victoria’s Secret Белла Хадид показалась в провоцирующей позе и практически без одежды

Успешная модель не стесняется показать себя во всей красе - часто ее личные фотоснимки носят пикантный характер, в этот раз манекенщица решила "приправить" откровенные личные кадры и демонстрацию открытого тела фоном невероятно красивого заката.

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram топ-модели.

Модель показала, как отдыхает. Звездная красавица разделась до купальника - выпитяла свои подкачанные ягодицы, сидя в кресле и наблюдая сиренево-розововатый закат. На другом снимке - застыла в привлекающей внимание позе с высоким мужчиной. Вероятно, это кавалер Беллы Хадид, а возможно - ее брат?

Как бы там ни было, артистка продемонстрировала эффектные фото с новогоднего отдыха. Помимо прочего, она еще показала и активный отдых - "покатушки" на водном мотоцикле.

Напомним, сестра Беллы Джиджи на фото из журнала V-Magazine позировала топлес в черных джинсах. Она повернулась спиной на фото с календарем, демонстрируя стройную фигурку и соблазнительное тело. На фото обложки Джиджи позирует лицом к фотографу, стеснительно прижимая руки к груди, и пытаясь прикрыть сочные формы.

Джиджи Хадид родилась 23 апреля 1995 года в сердце Калифорнии, в Лос-Анджелесе. Девушка имеет иорданские и голландские корни.

Отцом девочки является строительный магнат Мохаммед Хадид, компании которого принадлежат несколько самых дорогих отелей Америки. По национальности мужчина иорданец, хотя родился в Назарете. Мама Джиджи, голландка Иоланда Ван ден Херик, раньше тоже была высококлассной моделью, а позднее стала звездой популярного телесериала «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз».

У девушки появились родные брат и сестра. Интересно, что все трое, Анвар, Белла и Джиджи Хадид, пошли по стопам матери и выбрали для себя карьеру в модельном бизнесе.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret Хадид показала свою стройную фигуру в эффектном наряде.

Пикантности опубликованным кадрам знаменитости придала и ее игривая подружка.

На новых уличных снимках знаменитость красуется в необычном белом наряде - фигурном топе и брюках. Белла Хадид, кстати сказать, большая любительница показать свой подтянутый живот и "сверкнуть" грудью на публике.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret Джиджи Хадид активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру.

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